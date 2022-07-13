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Уголовная ответственность будет введена в Казахстане за рекламу финпирамид – подробности

Уголовная ответственность будет введена в Казахстане за рекламу финпирамид Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 июля подписал закон, ужесточающий наказание за рекламу финансовых пирамид, сообщает Zakon.kz.

К уголовной ответственности будут привлекать при причинении значительного ущерба.

Новая статья в Уголовном кодексе РК будет действовать с сентября 2022 года.

Статья 217-1. «Реклама финансовой (инвестиционной) пирамиды».

Реклама финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть личное и непосредственное распространение информации публично или с использованием СМИ или электронных информационных ресурсов, повлекшее вовлечение в нее лиц с причинением значительного ущерба будет наказываться:

  • штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере;

  • либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов;

  • либо ограничением свободы на срок до двух лет;

  • либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:

  1. группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

  2. неоднократно;

  3. лицом с использованием своего служебного положения,

будет наказываться ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Однако привлекать к уголовной ответственности за рекламу финпирамид будут только после вынесения приговора за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой (статья 217 УК РК), до этого определить, является ли организация финансовой пирамидой, не представляется возможным.

Также принятыми поправками ужесточена ответственность за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой.

Установлен минимальный порог штрафа от 1000 до 3000 МРП (сейчас – до 3000) либо привлечение к общественным работам до 1200 часов (сейчас – 800). Ограничение либо лишение свободы до пяти лет (сейчас – до трех лет).

Максимальное наказание увеличено до 12 лет лишения свободы (сейчас – до 10 лет).

С полным текстом поправок можно ознакомиться здесь.

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