Уголовная ответственность будет введена в Казахстане за рекламу финпирамид – подробности
К уголовной ответственности будут привлекать при причинении значительного ущерба.
Новая статья в Уголовном кодексе РК будет действовать с сентября 2022 года.
Статья 217-1. «Реклама финансовой (инвестиционной) пирамиды».
Реклама финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть личное и непосредственное распространение информации публично или с использованием СМИ или электронных информационных ресурсов, повлекшее вовлечение в нее лиц с причинением значительного ущерба будет наказываться:
штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере;
либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов;
либо ограничением свободы на срок до двух лет;
либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
неоднократно;
лицом с использованием своего служебного положения,
будет наказываться ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Однако привлекать к уголовной ответственности за рекламу финпирамид будут только после вынесения приговора за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой (статья 217 УК РК), до этого определить, является ли организация финансовой пирамидой, не представляется возможным.
Также принятыми поправками ужесточена ответственность за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой.
Установлен минимальный порог штрафа от 1000 до 3000 МРП (сейчас – до 3000) либо привлечение к общественным работам до 1200 часов (сейчас – 800). Ограничение либо лишение свободы до пяти лет (сейчас – до трех лет).
Максимальное наказание увеличено до 12 лет лишения свободы (сейчас – до 10 лет).
С полным текстом поправок можно ознакомиться здесь.