Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан занял 37-е место в общем зачете Всемирных игр

Всемирные игры Фото: МКС РК
XI Всемирные игры завершились сегодня в Бирмингеме, штат Алабама, США. Сборная Казахстана приняла участие в соревнованиях в восьми видах спорта из 16 и завоевала четыре медали (одну золотую, две серебряные и одну бронзовую), передает Zakon.kz.

В общем зачете делегация Казахстана показала такие же результаты, как и Португалия, и заняла 37-е место. Медали на Играх в США выиграли спортсмены из 73 стран из принявших участие 110.

Каратистка Софья Берульцева, бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио, во второй день соревнований в своем весе никому не оставила шансов и смогла выиграть золотую награду. Галина Дуванова в джиу-джитсу и двукратный чемпион мира по муай-тай Алмаз Сарсембеков уступили в своих финалах, завоевав серебряные награды. Также Вадим Шуляр и Даниэль Диль удостоились бронзовой награды в спортивной акробатике.

Всемирные игры

Фото: МКС РК

Казахстан впервые принял участие во Всемирных играх в 1993 году в Гааге, Королевство Нидерланды, по 20 видам спорта. В дебютных соревнованиях отечественные спортсмены выиграли три медали – одно «золото», одно «серебро» и одну «бронзу». Наилучший результат Казахстан на Всемирных играх показал в 2017 году во Вроцлаве (Польша). Тогда казахстанские спортсмены, выступавшие в 27 видах спорта, завоевали одну золотую, пять серебряных и две золотые медали. Результат Казахстана на Играх-2022 в Бирмингеме стал вторым лучшим результатом нашей команды в истории этих соревнований по количеству и качеству наград.

Новость по теме

Казахстанка стала победительницей Всемирных игр-2022 по карате

На Всемирных играх в Бирмингеме выступили более 3500 спортсменов в 34 видах спорта, которые разыграли 223 медали. Казахстанцы выступили в восьми спортивных дисциплинах – кикбоксинг, стрельба из лука, тайский бокс, джиу-джитсу, спортивная акробатика, брейк, каратэ, WKF.

С 1981 года Всемирные игры проводятся каждые четыре года, через год после летних Олимпийских игр. С 2001 года Всемирные игры переданы в ведение Международного олимпийского комитета. На Всемирных играх 2022 года такие виды спорта, как лакросс, каноэ-марафон, гонки на дронах, кикбоксинг, брейк-данс, паркур и перетягивание каната, были представлены впервые в истории данных соревнований.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 млн тенге и другие призы каждую неделю.

Читайте также

Ямайская бегунья завоевала десятое «золото» мирового первенства

Футзальный «Кайрат» подписал нового бразильского вратаря

Каково положение велокоманды «Астана» перед последней неделей «Тур де Франс»

Альберт Ахметов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Боранбаев и Сатыбалдыулы, более 230 млрд тенге возвращено государству
Дела Боранбаева и Сатыбалдыулы: более 230 млрд тенге возвращено государству
акимат, Алатауский район, Алматы
Две многоэтажки снесут в Алматы
Алматы возврат государство оптовка
Крупнейший оптовый рынок в Алматы вернут государству
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились
население РК, экономика
В Казахстане изменятся тарифы на коммунальные услуги
имущество бизнесмена Балушкина в Казахстане конфискуют
Элитное имущество бизнесмена Балушкина в Казахстане конфискуют
коррупция строительство метро Алматы
Хищения в «АлматыМетро» и взятки в управлении строительства расследуют в Алматы
честность астрология советы
Можно доверить все: представители каких знаков зодиака отличаются честностью
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления