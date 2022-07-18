Казахстан занял 37-е место в общем зачете Всемирных игр

XI Всемирные игры завершились сегодня в Бирмингеме, штат Алабама, США. Сборная Казахстана приняла участие в соревнованиях в восьми видах спорта из 16 и завоевала четыре медали (одну золотую, две серебряные и одну бронзовую), передает Zakon.kz.

В общем зачете делегация Казахстана показала такие же результаты, как и Португалия, и заняла 37-е место. Медали на Играх в США выиграли спортсмены из 73 стран из принявших участие 110.

Каратистка Софья Берульцева, бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио, во второй день соревнований в своем весе никому не оставила шансов и смогла выиграть золотую награду. Галина Дуванова в джиу-джитсу и двукратный чемпион мира по муай-тай Алмаз Сарсембеков уступили в своих финалах, завоевав серебряные награды. Также Вадим Шуляр и Даниэль Диль удостоились бронзовой награды в спортивной акробатике.

Фото: МКС РК

Казахстан впервые принял участие во Всемирных играх в 1993 году в Гааге, Королевство Нидерланды, по 20 видам спорта. В дебютных соревнованиях отечественные спортсмены выиграли три медали – одно «золото», одно «серебро» и одну «бронзу». Наилучший результат Казахстан на Всемирных играх показал в 2017 году во Вроцлаве (Польша). Тогда казахстанские спортсмены, выступавшие в 27 видах спорта, завоевали одну золотую, пять серебряных и две золотые медали. Результат Казахстана на Играх-2022 в Бирмингеме стал вторым лучшим результатом нашей команды в истории этих соревнований по количеству и качеству наград.

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На Всемирных играх в Бирмингеме выступили более 3500 спортсменов в 34 видах спорта, которые разыграли 223 медали. Казахстанцы выступили в восьми спортивных дисциплинах – кикбоксинг, стрельба из лука, тайский бокс, джиу-джитсу, спортивная акробатика, брейк, каратэ, WKF.

С 1981 года Всемирные игры проводятся каждые четыре года, через год после летних Олимпийских игр. С 2001 года Всемирные игры переданы в ведение Международного олимпийского комитета. На Всемирных играх 2022 года такие виды спорта, как лакросс, каноэ-марафон, гонки на дронах, кикбоксинг, брейк-данс, паркур и перетягивание каната, были представлены впервые в истории данных соревнований.

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