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Глава Минэкологии о намеренном наезде на лошадь: Необходимо менять сознание

Казахстан инцидент лошадь наезд Минэкологии комментарий Фото: скриншот видео
На брифинге в СЦК министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев высказался по поводу намеренного наезда на лошадь в Алматинской области. Инцидент попал на видео, передает корреспондент Zakon.kz.
Честно говоря, данное видео я не видел. Здесь, наверное, департамент внутренних дел области должен разбираться, это их функционал.Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев

Глава Минэкологии отметил, что каждым случаем издевательства над животными ведомство заниматься не может. Помимо министерства, компетенциями по защите животных от жестокого обращения обладают также местные исполнительные органы и департаменты полиции. Но, как добавил министр, лошадь является сельскохозяйственным животным, а законопроект об ответственном обращении с животными касается только домашних питомцев, поэтому в случае с лошадьми действует другой закон. Правда, какой именно, Брекешев не уточнил.

В целом, министр заверил, что подобные факты в ведомстве фиксируют и делают определенные разъяснения среди населения. Касательно его личной оценки произошедшего, то, на его взгляд, все зависит от отношения человека к животным и от воспитания человека.

Понятно, что нужно менять отношение к окружающей среде и животным в том числе. Необходимо с детских лет прививать бережное отношение к флоре и фауне. Здесь больше, наверное, воспитательную роль общества и уровень сознания необходимо повышать. Эту проблему просто законопроектами или постоянным ужесточением законодательства не решить. Можно сколько угодно повышать штрафы, но это в корне вопрос не решит, поэтому необходимо менять сознание, в том числе с детских лет.Сериккали Брекешев

18 июля сообщалось, что 38-летний житель села Междуречинск в ходе ссоры с односельчанином умышленно на Toyota Land Cruiser совершил наезд на его лошадь.

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19 июля стало известно, что уголовное дело в отношении задержанного правонарушителя будет прекращено в связи с примирением сторон.

Потерпевший сельчанин обратился в районную полицию с соответствующим заявлением, в котором указал, что не имеет претензии к водителю внедорожника, задавившему его лошадь. Виновник якобы в полном объеме возместил причиненный ущерб и публично перед ним извинился.Пресс-служба ДП Алматинской области

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