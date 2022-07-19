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Как регулировать популяцию сайгаков в Казахстане, решат через год-два

Казахстан, сайгаки, исследование, МЭГПР Фото: wikimedia
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК озвучил сроки завершения исследований по сайгакам – работы планируется провести после того, как Токаев раскритиковал решение об отстреле этих животных для снижения популяции, передает Zаkon.kz.
После критики президента еще раз собрались со всеми заинтересованными госорганами, ассоциациями, учеными и обсудили вопросы регулирования и использования популяции сайгаков. Мы пришли к такому выводу, что нужно более углубленно провести работы, научные исследования, посмотреть пути миграции, ареал обитания, кормовую базу.Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев

По его словам, в случае нехватки воды и кормов животные станут менее защищенными от болезней и хищников.

Численность популяции не будет постоянно расти, есть определенный предел, после которого у них возникает внутренняя конкуренция за пищу и водопои. В итоге животное ослабевает и становится уязвимым к болезням и в плане угрозы со стороны хищников, тех же волков. Будем смотреть и все вопросы обсуждать и придем, думаю, к правильному решению… Пока решение по использованию и регулированию численности сайгаков не принято. После того, как мы проведем научное исследование, будем собираться и выносить то или иное решение.Сериккали Брекешев

Но на уточняющий вопрос журналистов он позже добавил, что «сами исследования могут затянуться на год или два».

До получения хотя бы первых результатов этих исследований, которые определят оптимальное количество популяции сайгаков в том или ином ареале обитания, решение по его регулированию и использованию принято не будет.Сериккали Брекешев

Ранее глава Минэкологии ответил на вопрос об отставке после критики президента, а также прокомментировал вопрос о том, планирует ли он отпуск в этом году.

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Напомним, 14 июля глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства объявил выговор главе Минэкологии Сериккали Брекешеву за разрешение на отстрел сайгаков.

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