Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Кариму Масимову и его заместителю продлили срок ареста до 6 августа

Кариму Масимову продлили срок ареста до 6 августа Фото: primeminister.kz
Кариму Масимову и его заместителю Ануару Садыкулову продлили срок ареста до 6 августа, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в КНБ РК, продолжается расследование в отношении Масимова К.К., Садыкулова А.Т., Ергожина Д.Е. и других по признакам преступлений, предусмотренных ст. 175, ч.1; 179, ч. 3; 218, ч. 3, п. 3; 362, ч. 4, п. 3; 366, ч. 4 УК.

Сроки содержания под стражей продлены до семи месяцев – Масимову и Садыкулову до 06.08.22, Ергожину – до 13.08.22. Пресс-служба КНБ РК

Новость по теме

Арест Кариму Масимову продлили на месяц

Напомним, 6 января КНБ Казахстана начал досудебное расследование по факту государственной измены (ст. 175, ч. 1 УК РК) – были задержаны и водворены в ИВС Карим Масимов и другие лица.

Новость по теме

Дело Карима Масимова прокомментировали в КНБ

В конце апреля стало известно, что Антикоррупционной службой Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении экс-начальника Департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова – двоюродного брата бывшего председателя КНБ РК.

Читайте также

Руководителям портфельных компаний «Самрук-Қазына» напомнили о персональной ответственности

В 7 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Ерлан Карин: Противодействие коррупции – важнейшее направление президентских реформ

Константин Вноровский
Беспорядки-2022 КНБ Масимов Карим Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
акимат, Алатауский район, Алматы
Две многоэтажки снесут в Алматы
курс доллара к тенге в обменных пунктах
Курсы валют на 19 июля в обменных пунктах Казахстана
Казахстан сахар дефицит объемы наличие
Сколько сахара осталось в Казахстане
жара в городе Алматы
Когда в Алматы пойдет дождь, рассказали синоптики
курс иностранной валюты
Курс доллара снова вырос на торгах
Шымкент, четыре области, штормовое предупреждение, Казгидромет
46-градусная жара и гроза: штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и ряде регионов РК
Алматы возврат государство оптовка
Крупнейший оптовый рынок в Алматы вернут государству
Дни отдыха в августе 2022 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления