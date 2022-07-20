Бой за сахар: какие меры принимаются для спасения ситуации

Продажи сахара в РК просели почти на 20%: по итогам января–апреля текущего года объем реализации на внутреннем рынке составил лишь 125,3 тыс. тонн против почти 155 тыс. тонн в аналогичном периоде годом ранее, передает Zakon.kz.

Доля отечественных сахарных заводов на рынке составила 51,5% против 42,2% годом ранее, но отнюдь не за счет роста производства: напротив, выпуск в секторе сократился почти на 2% за год, до 64,6 тыс. тонн. Однако импорт за этот же период просел и вовсе на треть, до всего 60,8 тыс. тонн против порядка 90 тыс. тонн годом ранее.

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Ключевой поставщик сахара для Казахстана — это Россия. В текущем году наша страна в очередной раз столкнулась с проблемой высокой доли импорта в секторе. Россия для стабилизации цен на своем внутреннем рынке ввела запрет на экспорт сахара.

Несогласованность заявлений профильных министерств привела к общей «сахарной панике» на рынке, пока МСХ и МТИ опровергали друг друга или перекладывали вину на самих казахстанцев. С заявлениями, вызывающими лишь недоумение, выступали и акиматы, фактически обвинив во лжи предпринимателей, пострадавших от дефицита сахара и сворачивающих производство. Это выглядело тем более странно, что речь шла о крупных компаниях в тех сферах, которые от наличия сахара зависят напрямую – например, в кондитерском производстве (включая гиганта АО «Лотте Рахат»), – пишет energyprom.kz.

Теперь подробнее о ситуации с импортом в Казахстан тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы (сырье для изготовления сахара нашими заводами). Общий объем импорта в секторе за четыре месяца составил 118,6 тыс. тонн — на 23% меньше, чем годом ранее.

Из России завезли 60,5 тыс. тонн сахара и сахарозы — на 24,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом непосредственно за апрель, с учетом запрета, в Казахстан из России импортировали лишь незначительные 383,2 тонны продукции против 22,6 тыс. тонн в апреле прошлого года (то есть меньше почти в 60 раз).

Следом по объемам импорта идет Бразилия: 57,7 тыс. тонн за 4 месяца — на 2,3% меньше, чем в прошлом году.

На Россию и Бразилию в совокупности пришлось 99,6% всего объема импорта сахара и сахарозы в РК, поэтому неудивительно, что ситуация с перекрытием импорта из России, несмотря на все заявления казахстанских ведомств, серьезно ударила по нашему рынку.

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В целом меры по спасению ситуации действительно принимаются. Так, чтобы снизить стоимость поставок импортного сахара на внутренний рынок, на внеочередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии МТИ продлили для РК квоты на беспошлинный импорт белого сахара и сахара-сырца до 31 октября 2022 года вместо 31 августа. Казахстан ведет переговоры и об увеличении размера квоты на беспошлинный импорт белого сахара и сахара-сырца.

Кроме того, правительство одобрило План мероприятий по стабилизации ситуации на отечественном рынке сахара на пятилетний период. В рамках плана планируется увеличить площади посева сахарной свеклы, провести реконструкцию и строительство оросительных сетей, модернизировать сахарные заводы, защитить внутренний рынок и оказать меры государственной поддержки сектору.

Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов страны сахар стоил в Алматы (537 тенге за кг), следом идут Кунаев (526 тенге за кг), Атырау (512 тенге за кг), Туркестан (512 тенге за кг) и Кокшетау (504 тенге за кг). А самый дешевый сахар продавался в Актобе и Петропавловске — 440 тенге и 442 тенге за кг, соответственно.

В акимате Шымкента заверили, что в магазинах города сахар есть. Также жителей призвали не прибегать к необоснованным ажиотажным действиям.

Напомним, 14 июля на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил выговор министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву за ситуацию с сахаром в стране.