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Дату похорон Синдзо Абэ утвердили в Японии

премьер-министр Японии Фото: Instagram/shinzoabe
О планах провести церемонию похорон на государственном уровне сообщил 14 июля премьер Японии Фумио Кисида, отметив достижения Абэ, сообщает Zakon.kz.

Правительство Японии утвердило решение провести 27 сентября церемонию государственных похорон экс-премьера Синдзо Абэ, погибшего в результате нападения 8 июля, сообщает ТАСС.

Церемония, на которую, как ожидается, прибудет большое количество иностранных делегаций, в том числе на уровне глав государств, пройдет на арене Будокан (Зал боевых искусств) в Токио, неподалеку от Императорского дворца.

Точного протокола проведения государственных похорон нет. После Второй мировой войны церемонию проводили один раз, когда в 1967 году умер экс-премьер Сигэру Ёсида.

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Правительство обещает привести подробности предстоящего мероприятия позже, при этом оно учтет пожелания семьи Абэ. Все расходы покроют из государственной казны.

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В храме Дзодзёдзи 12 июля прошла частная похоронная церемония по буддийскому обряду для членов семьи, близких друзей и соратников. Тело Абэ кремировали.

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