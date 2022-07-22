Дату похорон Синдзо Абэ утвердили в Японии
Правительство Японии утвердило решение провести 27 сентября церемонию государственных похорон экс-премьера Синдзо Абэ, погибшего в результате нападения 8 июля, сообщает ТАСС.
Церемония, на которую, как ожидается, прибудет большое количество иностранных делегаций, в том числе на уровне глав государств, пройдет на арене Будокан (Зал боевых искусств) в Токио, неподалеку от Императорского дворца.
Точного протокола проведения государственных похорон нет. После Второй мировой войны церемонию проводили один раз, когда в 1967 году умер экс-премьер Сигэру Ёсида.
Правительство обещает привести подробности предстоящего мероприятия позже, при этом оно учтет пожелания семьи Абэ. Все расходы покроют из государственной казны.
Новость по теме
В храме Дзодзёдзи 12 июля прошла частная похоронная церемония по буддийскому обряду для членов семьи, близких друзей и соратников. Тело Абэ кремировали.