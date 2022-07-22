Мы показали реальную картину – Аймагамбетов про неутешительные результаты ЕНТ

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов в интервью Zakon.kz рассказал, почему 33% выпускников школ не смогли набрать пороговый балл на Едином национальном тестировании.

В этом году количество не набравших пороговый балл уменьшилось практически на 10%.

До того, как мы цифровизировали процедуру сдачи ЕНТ, средний балл по Казахстану был достаточно высокий – больше 80. За последние пару лет мы чуть ли не на 20 баллов снизили свои результаты. И это не потому, что снизилось общее качество, мы просто показали реальную картину. Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов

Глава Минпросвещения напомнил, что в 2019 году ЕНТ сдавали 117 тыс. учащихся, найдено было 128 тыс. телефонов, а результаты аннулированы лишь у 24.

В следующем году мы сказали: если просто спрячут и занесут телефон, даже несмотря на то, успели воспользоваться или нет, мы будем аннулировать результаты. Сейчас это все понимают, и ничего не получится доказать, – отметил Асхат Аймагамбетов.

Министр также рассказал про сливные Telegram-каналы, которые сейчас за ненадобностью просто закрылись.

В таких Telegram-каналах было по 70-80 тыс. подписчиков. Мы сделали так, что каждый день на ЕНТ попадались уникальные варианты заданий. Вот и бесполезно стало платить деньги этим каналам. Асхат Аймагамбетов

Асхат Аймагамбетов считает, что ЕНТ стало в тысячу раз прозрачнее, но риски остаются. Поэтому уже после сдачи тестирования записи перепроверяют.

Каждый год мы меняем по несколько тысяч вопросов. Меняются не только вопросы, но и их содержание. Если раньше говорили, что встречаются какие-то совершенно глупые вопросы, то за последние годы вы этого не слышите. Сейчас вопросы направлены не на проверку памяти и воспроизведение каких-то фактов, дат, а на оценку функциональной грамотности, критического мышления, умения применять свои знания, – заключил глава Минпросвещения.

Напомним, в этом году пороговый балл на ЕНТ не смогли набрать 33% выпускников. Средний результат в этом году составил 66 баллов, а максимальный – 139. Самые низкие результаты показали три региона: Мангистауская, Туркестанская и Атырауская области.