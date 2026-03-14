Общество

Выпускник из области Абай показал лучший результат по Казахстану на ЕНТ

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 10:10
Выпускник из области Абай Ерасыл Сайлауов показал лучший результат по стране на мартовском Едином национальном тестировании (ЕНТ), набрав максимальные 140 баллов, сообщает Zakon.kz.

Известно, что школьник родом из села Бородулиха. Он является выпускником казахской средней школы имени Алихана Бокейхана, а также образовательного центра "Тарих мектебі".

По итогам тестирования он достиг наивысшего результата по Казахстану. При этом по предмету "Английский язык" была произведена конвертация до 50 баллов.

В свободное время Сайлауов, как уточнили в пресс-службе Управления образования, много читает и изучает иностранные языки. Интерес к языкам проявился у него еще в школе: уже в 10 классе он сдал международный экзамен IELTS. Кроме того, он регулярно занимается волейболом.

Также сказано, что главная цель выпускника – повторить этот результат на основном ЕНТ и вновь набрать 140 баллов, а также получить государственный образовательный грант по специальности "Дипломатия".

Материал по теме

В Казахстане началось мартовское ЕНТ: сколько участников и какой язык тестирования они выбрали

О том, как будет проходить ЕНТ в 2026 году в Казахстане, можно узнать по этой ссылке.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Максимальный балл на "Наурыз"-ЕНТ набрал выпускник из Алматинской области
09:42, 28 марта 2025
Максимальный балл на "Наурыз"-ЕНТ набрал выпускник из Алматинской области
Максимальные 140 баллов на ЕНТ набрал выпускник из Туркестанской области
11:26, 20 мая 2025
Максимальные 140 баллов на ЕНТ набрал выпускник из Туркестанской области
1 балл против 140-ка: встретились прославившиеся после ЕНТ казахстанцы
09:49, 31 июля 2024
1 балл против 140-ка: встретились прославившиеся после ЕНТ казахстанцы
Последние
Популярные
Читайте также
Казахский боксёр пережил нокдаун и "лишил" туркменского бойца "золота" на Futures Cup
15:53, Сегодня
Казахский боксёр пережил нокдаун и "лишил" туркменского бойца "золота" на Futures Cup
Елена Рыбакина встала в один ряд с Новаком Джоковичем
15:07, Сегодня
Елена Рыбакина встала в один ряд с Новаком Джоковичем
Фрэнсис Нганну предрёк нокаут в бою с Джоном Джонсом
14:20, Сегодня
Фрэнсис Нганну предрёк нокаут в бою с Джоном Джонсом
Экс-звезда UFC поставит дом на поражение Хамзата Чимаева
13:22, Сегодня
Экс-звезда UFC поставит дом на поражение Хамзата Чимаева
