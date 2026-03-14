Выпускник из области Абай показал лучший результат по Казахстану на ЕНТ

Выпускник из области Абай Ерасыл Сайлауов показал лучший результат по стране на мартовском Едином национальном тестировании (ЕНТ), набрав максимальные 140 баллов, сообщает Zakon.kz.

Известно, что школьник родом из села Бородулиха. Он является выпускником казахской средней школы имени Алихана Бокейхана, а также образовательного центра "Тарих мектебі".

По итогам тестирования он достиг наивысшего результата по Казахстану. При этом по предмету "Английский язык" была произведена конвертация до 50 баллов.

В свободное время Сайлауов, как уточнили в пресс-службе Управления образования, много читает и изучает иностранные языки. Интерес к языкам проявился у него еще в школе: уже в 10 классе он сдал международный экзамен IELTS. Кроме того, он регулярно занимается волейболом.

Также сказано, что главная цель выпускника – повторить этот результат на основном ЕНТ и вновь набрать 140 баллов, а также получить государственный образовательный грант по специальности "Дипломатия".

