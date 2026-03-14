Выпускник из области Абай показал лучший результат по Казахстану на ЕНТ
Известно, что школьник родом из села Бородулиха. Он является выпускником казахской средней школы имени Алихана Бокейхана, а также образовательного центра "Тарих мектебі".
По итогам тестирования он достиг наивысшего результата по Казахстану. При этом по предмету "Английский язык" была произведена конвертация до 50 баллов.
В свободное время Сайлауов, как уточнили в пресс-службе Управления образования, много читает и изучает иностранные языки. Интерес к языкам проявился у него еще в школе: уже в 10 классе он сдал международный экзамен IELTS. Кроме того, он регулярно занимается волейболом.
Также сказано, что главная цель выпускника – повторить этот результат на основном ЕНТ и вновь набрать 140 баллов, а также получить государственный образовательный грант по специальности "Дипломатия".
