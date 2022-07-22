Должность акима Актобе предлагали за 1,5 млн долларов – в КНБ рассказали подробности

Пресс-служба Комитета национальной безопасности рассказала корреспонденту Zakon.kz подробности задержания группы мошенников, передает Zakon.kz.

Группа мошенников за назначение на должность акима города Актобе требовала с предпринимателя 1,5 млн долларов. Государственные служащие в уголовном деле не замешаны, – говорится в сообщении.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 УК РК «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что, представляясь помощниками высокопоставленных чиновников, были задержаны подозреваемые в мошенничестве. Их задержали с поличным при передаче аванса в 30 млн тенге.