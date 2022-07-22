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Дело руководства Нацмузея: Мухамедиулы продлили арест на три месяца

экс-министр культуры Фото: primeminister.kz
В межрайонном следственном суде города Нур-Султана прошло заседание о продлении меры пресечения подозреваемому. В итоге срок заключения под стражей бывшему директору Нацмузея РК Арыстанбеку Мухамедиулы продлили на три месяца, передает Zakon.kz.

По словам судьи, поднимался вопрос о семейном положении и состоянии здоровья экс-министра культуры и спорта, но это не смягчило меру пресечения.

Суд считает, что Мухамедиулы способен покинуть страну, если окажется на свободе. Учитывая общественную опасность правонарушения, судья считает, что подсудимый может скрыться от следствия. Высокое материальное положение экс-директора музея только подтверждает мнение суда.

29 мая стало известно об аресте директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы. Арест был санкционирован по подозрению в хищении более чем 140 млн тенге, выделенных на проведение международных выставок.

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Позже был выявлен еще один эпизод хищения. В Антикоре пояснили, что Нацмузей выплатил подрядной организации за выполненные работы 1,3 млрд тенге. Между тем исследование показало, что фактическая стоимость работ составила 83,4 млн тенге.

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