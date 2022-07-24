Денис Евсеев был в шаге от своего первого большого титула в карьере

29-летний казахстанский теннисист Денис Евсеев не смог завоевать титул чемпиона Кубка Президента по теннису, который завершился на кортах Нур-Султана, сообщает Zakon.kz.

В финале мужского одиночного разряда President s Cup-2022 алматинец проиграл первому сеяному данных состязаний Роману Сафиуллину, члену сборной России и 151-ой ракетке мира. Поединок продлился больше двух часов и теннисисты использовали все три партии, и в решающем удача улыбнулась россиянину - 2:6, 6:4, 7:6 (7:2).

Следует отметить, что для Дениса Евсеева это был первый финал одиночки в турнирах из серии Челленджер.

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