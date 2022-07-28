Топ-10 самых продолжительных беременностей среди животных

Всем известно, что вынашивание ребенка длится девять месяцев – около 275 дней. Однако в животном мире этот процесс порой занимает значительно больше времени, передает Zakon.kz.

10. Коровы

Привычный домашний скот способен удивить людей, далеких от сельского хозяйства. В среднем коровы вынашивают потомство 285 дней, хотя длительность беременности может варьироваться, вследствие чего установить точную дату прибавления бывает непросто.

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9. Косули

Беременность косуль длится чуть более 10 месяцев, около пяти из которых, по заверениям зоологов, плод почти не развивается. Латентный период необходим для появления потомства в теплый сезон, когда у молодняка будет больше шансов для выживания. В помете – два, реже один или три детеныша.

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8. Азиатские и африканские буйволы

Самки этих животных вынуждены быть «на сносях» в течение 10-11 месяцев, причем на свет обычно появляется только один теленок. Тем грустнее следующий факт: лишь 20% детенышей буйволов доживают до половозрелого возраста.

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7. Лошади

Лошади довольно поздно достигают половой зрелости. Беременность длится чуть дольше 11 месяцев и в основном заканчивается рождением одного жеребенка. Детеныш практически сразу обретает способность следовать за матерью.

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6. Барсуки

Длительность беременности барсука изменяется в зависимости от климатических условий – 9-12 месяцев. Как и у косуль, у барсуков есть латентная стадия развития плода. На свет появляются два-три барсучонка, маленьких, слепых и совершенно беспомощных. Покидать нору и пробовать питаться самостоятельно барсучата начинают в трехмесячном возрасте.

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5. Двугорбые верблюды

Беременность двугорбой верблюдицы длится больше года, самка обычно рожает одного верблюжонка и приносит потомство один раз в два года. Несмотря на то, что детеныш быстро встает на ноги и осваивает растительную пищу, с матерью он остается до двух лет.

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4. Ослы

Ослицы вынашивают потомство 12-14 месяцев. Чаще рождается один осленок, который до года кормится материнским молоком. Вместе с тем уже через две недели после рождения маленький ослик может поедать траву.

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3. Жирафы

Самка жирафа находится в «интересном положении» более 14 месяцев. Рожают эти животные стоя, следовательно, едва появившись на свет, детеныш падает с двухметровой высоты – без вреда для себя. При этом уже через час жирафенок способен неуверенно бегать.

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2. Носороги

Носороги взрослеют медленно и созревают поздно. После вынашивания в течение 15-18 месяцев у самки появляется один детеныш, который остается с матерью до 3,5 лет. Первое потомство самка дает в возрасте пяти-семи лет, самец обретает готовность к этому и того позже – не ранее 10 лет.

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1. Слоны

Абсолютные рекордсмены от мира животных – слоны, беременность которых длится почти два года. Впрочем, оно и неудивительно: «новорожденный» весит около 100 кг и достигает почти метрового роста. При маме он остается до пяти лет. Слонихи воспроизводят потомство раз в четыре-пять лет.