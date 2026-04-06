Статьи

Мужской хор "Княжичи" выступит в Усть-Каменогорске

хор "Княжичи", концерт, Усть-Каменогорск, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 17:38
Мужской хор "Княжичи" готовится к большому концерту в Усть-Каменогорске, который состоится 13 апреля. Артисты подготовили обновленную программу и мощное хоровое звучание. Подробнее – в материале Zakon.kz.

"Княжичи" – это 18 профессиональных исполнителей, каждый из которых обладает ярким тембром и широким вокальным диапазоном. В их звучании сочетаются мощь и тонкая музыкальность. Хор демонстрирует редкое качество – умение сохранять индивидуальность каждого голоса и одновременно выстраивать цельное, насыщенное и профессионально выверенное звучание. Именно эта гармония делает их выступления по-настоящему живыми и захватывающими.

Фото: из архива хора "Княжичи"

Репертуар коллектива традиционно объединяет произведения разных эпох и жанров – от народных песен до современной эстрады. В этот раз программа обещает быть особенно насыщенной и эмоциональной. Со сцены прозвучат такие произведения, как "Позови меня", "Ой, то не вечер", "Ой, мороз, мороз", "Самалтау", "Лебединая верность", "Помолимся за родителей". Каждая композиция будет представлена в авторской хоровой интерпретации, раскрывающей новые оттенки знакомых мелодий.

Фото: из архива хора "Княжичи"

Особым сюрпризом для зрителей станет исполнение песни Валерия Меладзе "Красиво".

"В хоровом звучании она приобретает совершенно новое эмоциональное измерение. Работа над этой композицией потребовала особого внимания к деталям и поиску баланса между оригинальной мелодикой и хоровым звучанием", – отметил дирижер и художественный руководитель хора Сергей Редькин.

Отличительной чертой концертов "Княжичей" остается не только высокий профессионализм, но и особая атмосфера доверия и открытости. Артисты активно взаимодействуют со зрительным залом: делятся историями создания номеров, обращаются к публике, вовлекают ее в процесс, превращая концерт в диалог. Такой формат помогает слушателям не просто услышать музыку, а прожить ее вместе с исполнителями.

Подготовка к каждому выступлению занимает значительное время. Музыканты тщательно работают над аранжировками, интонацией и сценическим рисунком, уделяя внимание каждой детали – от звучания отдельных партий до общего драматургического построения концерта. В результате программа выстраивается как единое повествование, где каждое произведение усиливает общее эмоциональное впечатление.

"Возвращение в Усть-Каменогорск для хора – это не просто очередной пункт гастрольного графика, а особое событие. Именно здесь мы почувствовали особенно теплый прием и искреннюю вовлеченность зрителей. Поэтому решение включить город в тур стало, прежде всего, ответом на многочисленные просьбы публики", – рассказал Сергей Редькин.

Ожидается, что предстоящий концерт соберет как тех, кто уже знаком с творчеством "Княжичей", так и новых слушателей. Приобрести билеты на выступление в Усть-Каменогорске можно здесь.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
