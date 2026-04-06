Мужской хор "Княжичи" выступит в Усть-Каменогорске

Мужской хор "Княжичи" готовится к большому концерту в Усть-Каменогорске, который состоится 13 апреля. Артисты подготовили обновленную программу и мощное хоровое звучание. Подробнее – в материале Zakon.kz.

"Княжичи" – это 18 профессиональных исполнителей, каждый из которых обладает ярким тембром и широким вокальным диапазоном. В их звучании сочетаются мощь и тонкая музыкальность. Хор демонстрирует редкое качество – умение сохранять индивидуальность каждого голоса и одновременно выстраивать цельное, насыщенное и профессионально выверенное звучание. Именно эта гармония делает их выступления по-настоящему живыми и захватывающими.

Фото: из архива хора "Княжичи"

Репертуар коллектива традиционно объединяет произведения разных эпох и жанров – от народных песен до современной эстрады. В этот раз программа обещает быть особенно насыщенной и эмоциональной. Со сцены прозвучат такие произведения, как "Позови меня", "Ой, то не вечер", "Ой, мороз, мороз", "Самалтау", "Лебединая верность", "Помолимся за родителей". Каждая композиция будет представлена в авторской хоровой интерпретации, раскрывающей новые оттенки знакомых мелодий.

Особым сюрпризом для зрителей станет исполнение песни Валерия Меладзе "Красиво".

"В хоровом звучании она приобретает совершенно новое эмоциональное измерение. Работа над этой композицией потребовала особого внимания к деталям и поиску баланса между оригинальной мелодикой и хоровым звучанием", – отметил дирижер и художественный руководитель хора Сергей Редькин.

Отличительной чертой концертов "Княжичей" остается не только высокий профессионализм, но и особая атмосфера доверия и открытости. Артисты активно взаимодействуют со зрительным залом: делятся историями создания номеров, обращаются к публике, вовлекают ее в процесс, превращая концерт в диалог. Такой формат помогает слушателям не просто услышать музыку, а прожить ее вместе с исполнителями.

Подготовка к каждому выступлению занимает значительное время. Музыканты тщательно работают над аранжировками, интонацией и сценическим рисунком, уделяя внимание каждой детали – от звучания отдельных партий до общего драматургического построения концерта. В результате программа выстраивается как единое повествование, где каждое произведение усиливает общее эмоциональное впечатление.

"Возвращение в Усть-Каменогорск для хора – это не просто очередной пункт гастрольного графика, а особое событие. Именно здесь мы почувствовали особенно теплый прием и искреннюю вовлеченность зрителей. Поэтому решение включить город в тур стало, прежде всего, ответом на многочисленные просьбы публики", – рассказал Сергей Редькин.

Ожидается, что предстоящий концерт соберет как тех, кто уже знаком с творчеством "Княжичей", так и новых слушателей.