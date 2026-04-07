Статьи

Парк Первого Президента ждет масштабная реконструкция: что появится в предгорье Алматы

реконструкция природной зоны выше аль-Фараби, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 09:56 Фото: Zakon.kz
Одно из главных природных мест мегаполиса ждет обновление: в парке Первого Президента идет поэтапная модернизация – появятся новые зоны отдыха, инфраструктура обновится, но доступ для прогулок в парке и сейчас не закрыт. Что он будет из себя представлять – в материале Zakon.kz.

Один из самых узнаваемых парков Алматы – Парк Первого Президента Республики Казахстан – готовится к обновлению. За более чем 15 лет с момента открытия в 2010 году здесь не проводилась масштабная реконструкция, и сегодня пространство требует модернизации.

О том, какие именно изменения ждут одну из главных прогулочных зон города, рассказали в акимате Алматы.

Фото: Zakon.kz

Во время прогулки по парку уже сегодня можно заметить, что его инфраструктура заметно устарела. В отдельных местах бетонное покрытие облупилось, конструкции частично заржавели, а элементы благоустройства утратили первоначальный вид.

Фото: Zakon.kz

Особенно это заметно в зоне фонтанов: их состояние визуально указывает на необходимость обновления не только внешней части, но и внутренних инженерных систем – труб, фильтров и системы слива воды.

Фото: Zakon.kz

Лестницы и перила вокруг фонтанного комплекса местами потрескались и постепенно разрушаются.

Реконструкция с участием международных архитекторов

Проект реконструкции разработан с участием международного бюро и отечественной компании. Сейчас проектно-сметная документация находится на стадии корректировки, однако уже известно, что обновление будет комплексным и затронет практически все элементы парка.

Фото: Zakon.kz

Речь идет не только о визуальных изменениях, но и о глубокой модернизации инфраструктуры.

Фото: Zakon.kz

Планируется обновить пешеходные маршруты, входные группы и малые архитектурные формы, а также развить инженерные и сервисные системы. Кроме того, в парке появятся новые функциональные зоны, ориентированные на разные категории посетителей. Реализацию проекта намерены провести в три этапа.

Парк станет более удобным и современным

Главная задача реконструкции – привести парк в соответствие с современными требованиями к городским общественным пространствам. В акимате подчеркивают, что особое внимание уделяется комфорту, безопасности и доступности.

Фото: Zakon.kz

После обновления в парке появятся новые зоны для отдыха, детские игровые пространства и спортивные площадки. Территория станет более удобной для прогулок, в том числе для любителей бега и велопрогулок – это учтут при модернизации дорожек.

Фото: Zakon.kz

Также планируется развитие сервисной инфраструктуры, которая сделает пребывание в парке более комфортным для посетителей.

Обновят фонтаны, освещение и систему полива

Фото: Zakon.kz

Одним из ключевых элементов реконструкции станет фонтанный комплекс. Его полностью модернизируют с использованием современных инженерных решений, однако он сохранит свою функцию и останется важной частью паркового пространства.

Фото: Zakon.kz

Помимо этого, обновление затронет систему освещения, пешеходные дорожки и элементы благоустройства – лавочки, урны и другие объекты. Также планируется модернизировать водные сооружения и систему полива, что особенно важно для поддержания зеленых насаждений.

Фото: Zakon.kz

Ландшафт сохранят, памятник не тронут

В акимате отдельно отмечают, что природный ландшафт парка и его планировочная структура будут сохранены. Вырубка деревьев не планируется: при необходимости возможны лишь пересадка отдельных насаждений и дополнительное озеленение.

Архитектурные элементы частично обновят, но с сохранением общей концепции пространства.

Фото: Zakon.kz

При этом памятник первому президенту останется на своем месте – его перенос или реконструкция проектом не предусмотрены.

Что уберут и как будет проходить реконструкция

В рамках работ планируется демонтировать часть устаревших элементов благоустройства, включая покрытия и отдельные детские и спортивные площадки. Эти объекты передадут в районный акимат.

Фото: Zakon.kz

Реконструкция будет проходить поэтапно, без полного закрытия территории. Это позволит жителям и гостям города продолжать пользоваться парком во время проведения работ.

Сроки и финансирование

Нормативный срок реализации проекта составляет 12 месяцев. При этом завершение первого этапа и открытие южной части парка ориентировочно запланировано на конец июня 2026 года.

Фото: Zakon.kz

Окончательная стоимость работ пока не определена, поскольку проект находится на стадии корректировки. Известно, что разработка документации финансировалась за счет спонсорских средств, а реализацию планируют осуществлять за счет городского бюджета с возможным привлечением дополнительных инвестиций.

Визуализации представят позже

Архитектурные решения и визуальные материалы проекта также сейчас находятся в стадии завершения. Их представят после официального утверждения. При этом, как отмечают в акимате Алматы, при разработке концепции учитывалось мнение жителей – общественные слушания проходили на этапе подготовки проекта.

Поделитесь новостью:
Оксана Житникова
Мужской хор "Княжичи" выступит в Усть-Каменогорске
Как Берте живется на пенсии: продолжение истории со служебной собакой, облетевшая Казнет
Терренкур в крокусах: палитра, от которой невозможно оторваться – фоторепортаж
Опубликована заявка сборной Казахстана на чемпионат мира по хоккею
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
Новый уникальный формат просмотра футбола появился в Казахстане
Монголия лишила Казахстан финала чемпионата Азии по боксу после сенсации с Узбекистаном
