Как Берте живется на пенсии: продолжение истории со служебной собакой, облетевшая Казнет

В конце марта Казнет облетела трогательная история о том, как карагандинские кинологи проводили служебную собаку Берту на пенсию. На кадрах было видно, что она совсем не хочет расставаться с хозяином. И пользователи соцсетей переживали за ее дальнейшую судьбу.

Zakon.kz узнал, как сейчас живет бельгийская овчарка.

Темирлан Улдыбеков уже восемь лет работает в центре кинологической службы Департамента полиции Карагандинской области. Сотрудник полиции признается, что именно любовь к собакам повлияла на выбор профессии. Однако любить и воспитывать их оказалось разными понятиями. Но в начале пути и на протяжении всей карьеры ему оказала помощь напарница по кличке Берта.

"Первая встреча с Бертой случилась восемь лет назад. Я как раз совсем зеленым переступил порог кинологической службы и ничего не представлял о дрессировке. У всех кинологов было по несколько собак, а Берта оказалась без хозяина. Она была еще шестимесячным щенком, и мне поручили взять ее. Вместе мы отправились в Алматы учиться быть солдатами". Темирлан Улдыбеков

Сначала напарникам пришлось непросто, но со временем они научились понимать друг друга и стали сплоченной командой. Теперь за их плечами вполне серьезные спецоперации.

"Три месяца мы обучались с Бертой в Алматы. Вначале было тяжело, так как я сам еще толком ничего не знал про кинологическую службу. А Берте еще сложнее – она была щенком, у которой был строгий распорядок дня, высокие требования и сложные задачи. Но мы вместе учились и росли. Коллеги посетовали мне почитать литературу про дрессировку, после этого я стал вникать в нашу службу, разбираться в поведении Берты и готовить ее к спецоперациям. За год мы сработались так, что она стала понимать и выполнять все задачи, вплоть до сложнейших". Темирлан Улдыбеков

Темирлан Улдыбеков признается, что за эти годы накопилось множество героических подвигов, которыми можно похвастаться. И во многом это заслуга Берты.

"Историй, конечно, много. Самый запоминающийся случай: была информация о том, что в Темиртау заложен взрывчатый боеприпас. Берта при поиске обнаружила гранату. Она действовала очень четко, оперативно и осторожно, доказав, что является настоящим молодцом. Указав мне на предмет, терпеливо ждала указаний и без движения сидела на месте. Я дал знак сотрудникам для разминирования гранаты, чтобы забрать ее на уничтожение. Таких примеров немало. Нередки случаи, когда заявление о бомбе является ложным. Но мы всегда тщательно все отрабатываем. Берта никогда меня не подводила. В среднем в неделю поступает четыре вызова". Темирлан Улдыбеков

Карагандинский кинолог рассказал, что служебные собаки к ним поступают еще в щенячьем возрасте из Алматы, где расположена главная кинологическая служба Министерства внутренних дел РК. В настоящее время в центре около 30 хвостатых полицейских разных пород, в частности – спаниели, лабрадоры, немецкие и бельгийские овчарки.

"Наши собаки очень умные, безусловно, понимают, что являются полицейскими. Во многом нас выручают, помогают и спасают жизни. Мне самому нравятся бельгийские овчарки, они как будто более энергичные. Берта очень шустрая, выносливая. В нашем центре ее полюбили, и, конечно, было грустно расставаться с частью команды и отправлять ее на пенсию. Но, думаю, отдых всем необходим. И она ведь живая, все понимает". Темирлан Улдыбеков

Всех восьмилетних служебных четвероногих сотрудников в ДП на пенсию отправляют со всеми почестями и глубоким уважением. Их не бросают, периодически навещают и обеспечивают достойную старость. Также проводили и Берту.

"Берту к себе временно забрал другой кинолог, они хорошо друг друга знают. Он за ней присматривает. У нее полноценная свободная жизнь: нежится под лучами солнца, ловит насекомых, гавкает на кошек. Привычным пока остается рацион, в остальном нет ограничений. Думаю, такая жизнь ей пришлась по вкусу, она выглядит бодрой. Но, конечно, скучает, потому что собаки сильно привязываются к хозяевам и дому. Я ее каждый день навещаю для мягкой адаптации. У меня сейчас пока нет возможности забрать ее к себе, потому что в квартире маленький ребенок. Но я уже начал строить вольер в доме у отца, намерен в будущем там поселить Берту. Вся наша семья ее очень любит и ждет с нетерпением". Темирлан Улдыбеков

Материал по теме Спасибо за службу, Берта: Казнет растрогало прощальное видео кинологов с собакой

После того как видео с трогательным прощанием Берты со службой облетело Казнет, она стала настоящей звездой. Ее хозяин завел для нее отдельную страничку в соцсетях и уже начал показывать, как пенсионерка отдыхает. Казахстанцы в комментариях признаются, что полюбили собаку:

Буду ждать ваши видео с Бертой.

Самое правильное решение – забрать собаку себе, она так вас любит.

А вы заметили, как похожи друг на друга?

Отличная команда получилась из вас.

Берта теперь звезда. Темирлан, браво за такое воспитание и за заботу.

Эта история о том, что своих не бросают.

Охраняла страну, теперь будет охранять вашу семью. Вот как повезло.

Пока Берта адаптируется в другом доме, на службу пришел новый пес по кличке Марк – тоже бельгийская овчарка. Карагандинец уверен – впереди у них много сложных задач и спецопераций с хеппи-эндом.