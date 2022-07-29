Дочь Бахытбека Есентаева жестко ответила подписчице в Instagram

Публичная личность Айсауле Бакытбек под постом в комментарии ответила на вопрос о том, почему она молчит и не рассказывает подписчикам, что ее отец Бахытбек Есентаев вышел на свободу, передает Zakon.kz.

Написать, чтобы что? Чтобы удовлетворить излишнее любопытство совершенно чужих и незнакомых мне людей? Чтобы вы подумали «о, какая она хорошая» и кайфанули, что моя жизнь неидеальна и у вас все не так уж плохо? Или зачем? - спросила Айсауле Бакытбек у подписчицы.

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Позже девушка выложила сторис с таким комментарием:

Давайте лучше сразу вот так, чтобы раз и навсегда. Ненавижу *ка людей, которые хайпуют на таких вещах, и не дай Бог такой стать. Спасибки, лавочка закрыта.

Накануне Бахытбек Есентаев вышел на свободу, сообщила его сестра Нагима Есентаева. Его встречали родные и друзья у ворот колонии.

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Напомним, 10 июня 2016 года известный продюсер, актриса, телеведущая Баян Есентаева была госпитализирована с ножевыми ранениями и побоями. Бахытбек Есентаев, подозреваемый в преступлении, был взят под арест.

3 ноября 2016 года суд приговорил бывшего мужа Баян Максаткызы Бахытбека Есентаева к девяти годам лишения свободы.

Отбывая наказание, Есентаев обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Капшагайский городской суд рассмотрел ходатайство и постановил удовлетворить просьбу.