Дочь Баян Алагузовой ответила на вопрос о разводе
Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Блогер и дочь казахстанской продюсера Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек ответила на многочисленные вопросы подписчиков, сообщает Zakon.kz.
Среди интересующих фолловеров тем был вопрос о хобби девушки. В этом плане выбор Айсауле Бакытбек пришелся на компьютерные игры. Среди излюбленных – Counter-Strike.
"Ребята, это, конечно, чутка, кринж, но мое новое хобби – Counter-Strike. Если я начну стримать в ближайшее время, не удивляйтесь", – рассказала блогер.
Помимо этого, блогера в очередной раз спросили о разводе:
"Этот вопрос задается уже второй опросник подряд и смею предположить, что от новых подписчиков, так как старые мои знают, что отсутствие моего мужа в моих сторис – это обыденность и норма, а не "звоночек". Я не показываю своего мужа и детей на своей странице".
Фото: instagram/aissaulebakytbek
Ранее старшая дочь Баян Алагузовой рассказала, общается ли она со своим отцом.
