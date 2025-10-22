Дочь Баян Алагузовой ответила на вопрос о разводе

Блогер и дочь казахстанской продюсера Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек ответила на многочисленные вопросы подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Среди интересующих фолловеров тем был вопрос о хобби девушки. В этом плане выбор Айсауле Бакытбек пришелся на компьютерные игры. Среди излюбленных – Counter-Strike.

"Ребята, это, конечно, чутка, кринж, но мое новое хобби – Counter-Strike. Если я начну стримать в ближайшее время, не удивляйтесь", – рассказала блогер.

Помимо этого, блогера в очередной раз спросили о разводе:

"Этот вопрос задается уже второй опросник подряд и смею предположить, что от новых подписчиков, так как старые мои знают, что отсутствие моего мужа в моих сторис – это обыденность и норма, а не "звоночек". Я не показываю своего мужа и детей на своей странице".

Фото: instagram/aissaulebakytbek

