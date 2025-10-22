#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
538.53
623.94
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
538.53
623.94
6.59
Культура и шоу-бизнес

Дочь Баян Алагузовой ответила на вопрос о разводе

Дочь Баян Алагузовой, блогер, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 04:59 Фото: Instagram/aissaulebakytbek
Блогер и дочь казахстанской продюсера Баян Алагузовой Айсауле Бакытбек ответила на многочисленные вопросы подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Среди интересующих фолловеров тем был вопрос о хобби девушки. В этом плане выбор Айсауле Бакытбек пришелся на компьютерные игры. Среди излюбленных – Counter-Strike.

"Ребята, это, конечно, чутка, кринж, но мое новое хобби – Counter-Strike. Если я начну стримать в ближайшее время, не удивляйтесь", – рассказала блогер.

Помимо этого, блогера в очередной раз спросили о разводе:

"Этот вопрос задается уже второй опросник подряд и смею предположить, что от новых подписчиков, так как старые мои знают, что отсутствие моего мужа в моих сторис – это обыденность и норма, а не "звоночек". Я не показываю своего мужа и детей на своей странице".

Фото: instagram/aissaulebakytbek

Ранее старшая дочь Баян Алагузовой рассказала, общается ли она со своим отцом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Дочь Баян Алагузовой заподозрили в четвертой беременности
03:20, 13 июля 2025
Дочь Баян Алагузовой заподозрили в четвертой беременности
Дочь Баян Алагузовой снова беременна
21:21, 15 июля 2024
Дочь Баян Алагузовой снова беременна
В семье Баян Алагузовой произошло очередное пополнение
09:42, 29 ноября 2024
В семье Баян Алагузовой произошло очередное пополнение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: