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Наша страна известна во всем мире благодаря молодым талантливым казахстанцам – эксперт

Руфина Усанова Фото: из личного архива Руфины Усановой
Молодые казахстанцы находятся на лидирующих позициях в глобальном рейтинге Forbes, куда входят 600 молодых новаторов, чьи идеи меняют всеобщее представление о мире, отметила в интервью Zakon.kz председатель Алматинского областного татарского культурного центра «Туган тель» Руфина Усанова.

- Руфина, в соцсетях молодежь иногда выражает недовольство, что государство не обращает на них особого внимания, что они предоставлены сами себе, говорят, надо уезжать из страны и так далее. Что вы думаете по этому поводу?

- Я бы так не сказала. По долгу службы и общественному положению нам много приходится работать с молодежью,  и мы видим, что государство оказывает им большую поддержку, особенно молодым талантам. Посмотрите, Казахстан сегодня известен во всем мире. А благодаря чему или кому? Благодаря в основном нашим молодым интересным ребятам, добившимся высоких успехов в своем деле, будь то спортсмен, или певец, или представители искусства, науки и так далее. Это не надо даже доказывать, это очевидно.

Наши молодые соотечественники находятся на лидирующих позициях в ежегодном глобальном рейтинге Forbes «30 моложе 30», куда входят 600 молодых новаторов, чьи идеи и проекты меняют всеобщее представление о мире.

Мы - казахстанцы начали диктовать правила игры в самых разных индустриях. Возможно, сказано слишком громко, пафосно, но это так. Если обратимся к истокам нашего становления, к нашему суверенитету и независимости, то становится понятно, что свобода творить, развиваться и жить хорошо, счастливо предоставлено всем без исключения, каждому человеку, каждому гражданину нашей страны, независимо от их национальности, вероубеждения, образования, рода деятельности и так далее.

Межэтническое согласие и единство народа – главное достижение нашей страны. И то, что сегодня в Казахстане достигнуты большие успехи во многих сферах жизни, это заслуга всех и каждого, кто трудится во благо своей страны. Разве это не так?

-  Трудно спорить с этим…

- Вот-вот… Уникальность нашей страны в том, что, располагаясь на границе нескольких цивилизаций и имея собственную историю, она является родиной не только  казахов, но и представителей более ста национальностей и этносов, каждый из которых несет отпечаток самобытной культуры.

У казахов говорят: «ОТАНЫ   БІРДІҢ - ЖҮРЕГІ БІР». Любовь к своей стране, чувство патриотизма и гордости делают нас сильными духом, единым  сплоченным народом Казахстана. Каждый казахстанец, независимо от своего этнического происхождения, должен знать и уважать историю своей страны, гордиться своей землей, ощущать свою ответственность перед ней и приносить максимальную пользу. Межэтническое согласие и единство народа – главное достижение нашей страны.

Вы знаете, буквально недавно мы завершили один из крупных проектов этого лета: в новом областном центре Алматинской области – городе Конаеве прошел республиканский слет общественного объединения «Ассамблея жастары». Одной из целей этого мероприятия было именно показать, насколько богато и разнообразно наше историческое, культурное и природное наследие. Преимущество таких мероприятий в том, что любой нетворкинг - это возможность для генерации новых идей. Так, во время слета ребята предложили несколько проектов, два из которых направлены на развитие региона.

Первый - банк социальных идей для города Конаева. В ближайшее время начнется работа над платформой и любой желающий сможет предложить свои идеи по его преобразованию. Мы уверены, что при поддержке местного акимата лучшие из них будут реализованы.

Второй - проект наставников «Тәлімгер», в его рамках планируем привлечь предпринимателей, специалистов и экспертов из разных сфер для профессиональной ориентации молодежи.

- Это все хорошо, но что делать молодым парням и девушкам, чтобы их увидели, услышали, заметили, пригласили?

– Главное, проявлять активную гражданскую позицию, упорство, выходить с самыми разными инициативами, идеями, проектами и тогда, поверьте, все они будут услышаны и поддержаны.

У нас есть проект «Кадровый резерв Ассамблеи народа Казахстана», который мы как раз презентовали в ходе вышеназванного мероприятия. Он должен стать площадкой по продвижению в общественном поле именно для молодежи.

Сейчас наша молодежь как никогда понимает и осознает, что мы должны приложить все усилия для строительства Нового Казахстана, что мы делаем историю и несем огромную ответственность за будущее нашей страны. Поэтому в ходе этих нескольких дней во время слета было очень много знакомств, молодые ребята смогли открыть для себя новые страницы нашей истории и познакомиться с новыми местами Алматинской области. Вообще, за что мы больше всего благодарны Ассамблее народа Казахстана, так это именно за знакомства с людьми, которые потом становятся нашими друзьями и единомышленниками. Мы с ними знакомились именно на мероприятиях АНК.

Возвращаясь к вопросу, как молодежи проявить себя, хочу сказать, что сегодня для нас особенно актуальной является задача формирования у молодых людей высокой гражданской ответственности, чувства патриотизма, трудолюбия и духовности. В этом плане большие надежды возлагаются на «Ассамблею жастары», которая уже уверенно задает импульс в выполнении поставленных задач.

– В составе Ассамблеи народа Казахстана и «Ассамблеи жастары» - представители разных национальностей. Насколько востребован  у них государственный язык?

 – Могу смело сказать, что сегодня государственный язык среди нашей молодежи востребован в достаточно большой степени.

Преобразование казахского языка в язык межэтнического общения – о чем говорил не раз президент Касым-Жомарт Токаев – действительно становится необходимостью и реальностью сегодняшнего дня. Это важное поручение главы государства стало одним из главных приоритетных направлений нашей  работы, мероприятия по повышению статуса государственного языка  проводятся у нас постоянно.

Итоги такие - в нашем алматинском регионе ежегодно растет количество молодежи, представителей разных этносов, свободно владеющих казахским языком. Об этом говорит и тот факт, что постоянно увеличивается число юношей и девушек, желающих участвовать в  акции «Мен қазақша сөйлеймін», которая проводится каждый год. Мы стараемся проявить креативность, чтобы задействовать как можно большее количество людей и без преувеличения могу сказать, что это нам удается.

Я уже не говорю о том, что наша молодежь с желанием, искренне, безвозмездно участвует в различных  благотворительных акциях, с удовольствием посещает и оказывает помощь многодетным семьям, пожилым людям и инвалидам. Сейчас, например, они проводят акцию «Дорога в школу», «Все для вас, ученики»,  организовывают сбор одежды, обуви, школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей.

Также они не забывают об экологии, проводят различные благотворительные мероприятия экологического характера и многие другие. Члены «Ассамблеи жастары» взяли высокую планку в общественной деятельности и намерены всегда ее держать, для этого у нас есть все условия и возможности.  

 

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