Какие важные автомобильные дороги строятся в Казахстане

В Министерстве транспорта РК отчитались, какие новые дороги строят в стране и на какой стадии они находятся, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве транспорта поделились, что в рамках реализации проекта автомобильной дороги Кызылорда – Жезказган общей протяженностью 400 км завершено строительство и введены в эксплуатацию 192 км на территории Кызылординской области. На оставшихся 208 км продолжаются строительно-монтажные работы. Полное открытие движения по всей трассе запланировано на конец 2026 года.

Также в этом году планируется начало реализации ключевых автодорожных проектов. В их числе строительство новой четырехполосной автомагистрали Кызылорда – Актобе на участке международного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай, а также строительство автомобильной дороги Караганда – Жезказган с поэтапным доведением до четырех полос. Кроме того, будет реализован проект обхода Сарыагаша, направленный на разгрузку транспортных потоков на юге страны.

"По данным проектам в 2025 году завершены подготовительные процедуры по соглашениям с международными финансовыми организациями. Реализация проектов предусмотрена по принципу "под ключ". В настоящее время проводятся конкурсные процедуры, начало строительно-монтажных работ запланировано на второе полугодие 2026 года", – рассказали в ведомстве.

Отдельное внимание уделяется проекту Бейнеу – Саксаульский протяженностью более 500 км. На текущий момент разработано технико-экономическое обоснование и получено положительное заключение государственной экспертизы. После проведения всех процедур начнется реализация проекта.

Ранее министр транспорта Нурлан Сауранбаев на брифинге в Мажилисе 21 января 2026 года заявил о пересмотре подходов к строительству дорог в малых селах.