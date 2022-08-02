Выброс на заводе в Таразе: озвучены результаты проверки

11 июля в 20:00 на заводе минеральных удобрений ТОО «Казфосфат» произошел единовременный выброс, сообщает Zakon.kz.

11 июня 2022 года в 20:00 на заводе ТФ ТОО «Казфосфат» «Минеральные удобрения», расположенном в Таразе, произошел аварийный выброс загрязняющих веществ в воздушный бассейн города. Причина – выход из строя моногидратного насоса абсорбера, вследствие чего произошел выброс отходящего газа (триоксид серы). Региональная служба коммуникаций Жамбылской области

Получив оперативную информацию о произошедшей аварии, специалисты Департамента экологии по Жамбылской области и прокуратуры Тараза выехали для установления факта и отбора проб атмосферного воздуха.

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В 21:20 произведены первые замеры санитарно-защитной зоны завода по ул. Сулейманова, где установлено превышение фтористого водорода в 7,5 раз (результат протоколов прилагается). Превышений по аммиаку, сероводороду и оксиду углерода не установлено.

Также в 22:05 проведен замер на аналогичные загрязняющие вещества на СЗЗ завода вблизи поселка Шайкорык, превышение загрязняющих веществ не установлено.

Перевооружившись лабораторными приборами и забрав в 23:00 с поверки газоанализатор Polar, сотрудники департамента на основании Предпринимательского кодекса зашли на внеплановую проверку с последующей регистрацией в органах прокуратуры на ТОО «Казфосфат» «Минеральные удобрения», где в 00:05 12 июля провели замеры на источнике выбросов загрязняющих веществ сернокислотного цеха, однако в момент замеров цех не функционировал, проводилась его продувка, превышение загрязняющих веществ не установлено.

По информации Жамбылского филиала РГП «Казгидромет», 11 июля превышения ПДК загрязняющих веществ от постов не наблюдалось, что подтверждается в мобильном приложении AirKZ и на сайте организации.

По данному аварийному случаю по поручению акима области создана рабочая группа.

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По данному факту нарушения экологического законодательства, на основании представления прокуратуры Тараза, департаментом открыта и проведена внеплановая проверки.

В состав проверяющих вошли специалисты из центрального аппарата – Комитета экологического регулирования и контроля, департаментов экологии Карагандинской, Жамбылской областей и Шымкента.

Согласно проектному решению, мощность производства серной кислоты составляет 600,0 тыс. тонн в год.

Для получения серной кислоты в сернокислотном цехе осуществляется плавление серы, полученная жидкая сера проходит фильтрацию и сжигается в трех циклонных топках котла утилизатора. При сжигании серы в топках образуется технологический газ с температурой 900-12 тыс. °C и с содержанием диоксида серы 11-12%. Технологический газ проходит конверсию в пятислойном контактном аппарате в два этапа: в первом этапе газ проходит три слоя контактирования и триоксид серы поступает в абсорбцию в 1-моногидратный абсорбер; во втором этапе технологический газ проходит через четвертый и пятый слой и триоксид серы поступает на конечную абсорбцию во 2-моногидратный абсорбер.

Согласно технологическому регламенту, процент абсорбции триоксида серы составляет в 1-моногидратном абсорбере – не менее 99,95%, в 2-моногидратном абсорбере – 99,72%.

Все абсорберы орошаются серной кислотой (с помощью насоса) с массовой долей H2SO4 – 98,5÷98,8%.

В ходе проверки по производству цеха серной кислоты установлены пять нарушений экологического законодательства, по каждому нарушению выдано предписание об устранении нарушений экологического законодательства Казахстана, которое является обязательным для исполнения:

1. На предприятии 11 июля 2022 года в 20:00 во 2-моногидратном абсорбере из строя вышел насос, осуществляющий орошение технологического газа, что привело к аварийному выбросу загрязняющего вещества – триоксида серы. По данным предприятия, в тот же день в 20:15 указанный цех был остановлен.

Разрешительными документами предприятия нормативы выбросов триоксида серы не установлены. Таким образом, осуществлены самовольные эмиссии в объеме 0,9106 тонн триоксида серы, не указанные в экологическом разрешении и оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, что является нарушением требований ст. 106 Экологического кодекса РК.

За данное нарушение предусматривается административная ответственность по ч. 1 ст. 328 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

Департаментом дано предписание об устранении: разработать, утвердить и согласовать с департаментом экологии план действий по предотвращению аварийных, залповых выбросов в атмосферу в деятельности предприятия, с мероприятиями по безотлагательной организации мониторинга последствий аварийного загрязнения. Срок исполнения: до 26 августа 2022 года.

2. На предприятии не соблюдаются правила эксплуатации и использования сооружений, оборудования для очистки и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в части исправности, целостности и герметичности оборудования, а именно:

в серно-кислотном цехе бак 311 для жидкой серы находится в неисправном состоянии (на ремонте);

не соблюдается герметичность и целостность теплоизоляции (без кожуха) на корпусе и газоходах;

КА-501 (контактный аппарат), теплообменник Т-504, - экономайзер-508, в баках 301, 304, 307, допускается просачивание серы в наружную поверхность из-за негерметичности баков;

незначительные утечки кислоты из-за негерметичности газохода, а также имеются утечки газа до 1-го моногидратного абсорбера;

выбивание газа на входе компенсатора и на выходе газохода поз. 508-экономайзера, а также на фланцевом соединении верхней части газохода теплообменника -504.

Установлена негерметичность соединения крышки насоса Н-611 резервуара серной кислоты, вследствие чего осуществляются выбросы паров серной кислоты, угрожающие здоровью работников предприятия и окружающей среде.

По всем указанным фактам имеются подтверждающие материалы (фото- и видеосъемка).

На предприятии имеется утвержденный технологический регламент, в котором предусмотрен режим и порядок ведения процесса очистки газов сернокислотного цеха и получения из них серной кислоты. Соблюдение технологического регламента производства и его отдельных контрольных параметров, предусмотренных регламентом, строго обязательно, так как степень окисления серы зависит от температуры при обработке газов в цехе КСК.

Однако в ходе проверки установлено нестабильное соблюдение технологических регламентов температуры отходящих газов от агрегатов и температурного режима обработки газов в цехе, согласно технологическому регламенту производства сернокислотного цеха:

1. 22 июля 2022 года

при температурном режиме сжигания серы в топках образуется технологический газ с температурой 900-12 тыс. °C (по регламенту), фактически – 396-3240°C; при норме на выходе КУ-404 – 391-4200°C, фактически – 2960°C.

2. 25 июля 2022 года

1-я ступень, при норме на выходе КУ-404 – 440-4600°C, фактически – 484,50°C;

2-я ступень, при норме на выходе КУ-404 – 4450°C, фактически – 4160°C;

3-я ступень, при норме на выходе КУ-404 – 4800°C, фактически – 4220°C;

4-я ступень, при норме на выходе КУ-404 – 4030°C, фактически – 3540°C;

1-го моногидратного абсорбера, при норме 1900°C, фактически – 159,60°C;

2-го моногидратного абсорбера, при норме 1450°C, фактически – 135,50°C, в основном все температурные режимы обработки газов в сернокислотном цехе не соблюдаются.

Тем самым нарушено требование п. 3 ст. 186, п. 8 ст. 202 Экологического кодекса РК.

За данное нарушение предусматривается административная ответственность ч. 1 ст. 331 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» (нарушение правил эксплуатации и использование неисправных сооружений, оборудования для очистки и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух).

Департаментом дано предписание об устранении: провести полную ревизию технологического оборудования, сооружений, оборудования для очистки и контроля выбросов загрязняющих веществ, обеспечить целостность и герметичность оборудования, соблюдать технологический регламент по всем параметрам. Срок исполнения: до 26 августа 2022 года.

3. Предприятие не сообщило в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о произошедшей аварии, потенциальном факте причинения экологического ущерба, предварительной оценке его характера и его масштабе в течение двух часов с момента их обнаружения. Факт об аварийной ситуации на предприятии подтверждается обращениями государственных органов (РГУ Управление по ЧС города Тараза за №21-14-19-15-473 от 12.07.2022, факт зарегистрирован в КУИ №223110090000977 от 11.07.2022, время 23:10; ГУ Департамент по ЧС Жамбылской области №1217 от 13.07.2022), а также самим предприятием. Тем самым нарушены требования п. 2 ст. 211 Экологического кодекса РК.

За данное нарушение предусматривается административная ответственность ч. 1 ст. 327-1 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» (нарушение требований по представлению обязательных сведений, предусмотренных экологическим законодательством РК).

Департаментом дано предписание об устранении: провести полную ревизию технологического оборудования, сооружений, оборудования для очистки и контроля выбросов загрязняющих веществ, обеспечить целостность и герметичность оборудования, соблюдать технологический регламент по всем параметрам. Срок исполнения: до 26 августа 2022 года.

4. По результатам проверки цеха КСК в технологическом процессе при производстве сернокислотного цеха предприятием осуществлен аварийный залповый выброс триоксида серы. Тем самым не выполнено требование, содержащееся в проектной документации нормативов предельно допустимых выбросов предприятия, где в рамках процедуры выдачи экологического разрешения проведена государственная экологическая экспертиза. Согласно п. 7.6 проекта нормативов ПДВ на объекте предприятия по технологии производства аварийные и залповые выбросы на предприятии не предусмотрены. Более того, не проводятся профилактические работы по предотвращению аварийных ситуаций. Тем самым нарушены требования ст. 85, абз. 1 п. 9 ст. 87 Экологического кодекса РК.

За данное нарушение предусматривается административная ответственность по ч. 2 ст. 332 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» (невыполнение требований, содержащихся в заключении государственной экологической экспертизы).

Департаментом дано предписание об устранении: внести корректировку в проект ПДВ (в рамках процедуры выдачи экологического разрешения) в части внесение изменений и дополнений по возможным аварийным и залповым выбросам, с внедрением систем по автоматической блокировке и предотвращению залповых и аварийных выбросов. Срок исполнения: до 1 декабря 2022 года.

5. Лицо, ответственное за проведение производственного экологического контроля, обязано обеспечить ведение на объекте или на отдельном участке работ журналов ПЭК, в которых работники должны записывать обнаруженные факты нарушения требований экологического законодательства, с указанием сроков их устранения. Однако в ходе проверки ответственным лицом предприятия в данном журнале запись об аварийном выбросе, произошедшем 11 июля 2022 года, в цехе КСК не зафиксирована, что является нарушением п. 1 ст. 188 Экологического кодекса РК.

За данное нарушение предусматривается административная ответственность по ч. 1 ст. 324 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» (нарушение экологических требований по охране окружающей среды).

Департаментом дано предписание об устранении: назначить приказом ответственное лицо за ведение журналов ПЭК. Срок исполнения: 26 августа 2022 года.

Общая сумма административных штрафов составила около 5 млн тенге.

Во втором полугодии 2022 года будет проведена внеплановая проверка в отношении товарищества на выполнение выданных предписаний.

Также сообщаем, что товарищество будет включено в списки профилактического контроля в 2023 году.