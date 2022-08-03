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Более 20 боевых самолетов Китая вошли в зону ПВО Тайваня

21 военный самолет КНР вошел в зону ПВО Тайваня Фото: mnd.gov.tw
О заходе в опознавательную зону ПВО Тайваня группы китайских боевых самолетов заявили тайваньские военные, передает Zakon.kz.

В министерстве обороны острова утверждают, что в операции участвовали восемь истребителей J-11, десять J-16, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 и два самолета Y-9 и Y-8, которые в зависимости от конфигурации могут быть транспортными, противолодочными или выполняющими задачи радиоэлектронной разведки. Всего 21 самолет.

Тайваньские военные развернули зенитно-ракетные комплексы для наблюдения за действиями китайских военных самолетов и вступили с ними в радиопереговоры.

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Нэнси Пелоси официально прибыла на Тайвань

Комментируя эту новость, Министерство обороны Тайваня предупредило, что подготовило план действий на случай чрезвычайных угроз и готово отреагировать на потенциально нежелательные сценарии развития событий. В оборонном ведомстве заверили, что осведомлены о происходящем близ границ и «направят соответствующие военные силы для защиты национальной безопасности».

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МИД КНР отреагировал на визит Пелоси на Тайвань

Ранее Китай объявил, что в районе острова начнутся учения его армии и пройдут различные стрельбы. В планах Пекина провести дальнобойные боевые стрельбы в Тайваньском проливе, пробные стрельбы из обычных управляемых ракет в восточных водах острова, а также учения в акватории и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня.

Посол Китая в США Цинь Ган в эфире CNN заявил, что китайская сторона жестко ответит на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Мы собираемся принимать все возможные меры для ответа и защиты нашего суверенитета и территориальной целостности, и наш ответ будет очень твёрдым, сильным и мощным. Посол Китая в США Цинь Ган

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Константин Вноровский
Китай США Тайвань
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