Глава «СК-Фармации» озвучил размер своей зарплаты

Председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев на брифинге в СЦК озвучил свою заработную плату, передает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге в СЦК журналисты поинтересовались, сколько зарабатывает в месяц Ерхат Искалиев, будучи главой ТОО «СК-Фармация» - единого дистрибьютора по закупу лекарств в стране.

Получаю 1 404 000 тенге. На руки, - ответил он представителям СМИ.

В 2021 году председатель правления «СК-Фармация» Ерхат Искалиев на брифинге сообщил, что размер его заработной платы составляет 1 300 000 тенге.