Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Глава «СК-Фармации» озвучил размер своей зарплаты

Глава «СК-Фармация» озвучил размер своей зарплаты Фото: Zakon.kz
Председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев на брифинге в СЦК озвучил свою заработную плату, передает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге в СЦК журналисты поинтересовались, сколько зарабатывает в месяц Ерхат Искалиев, будучи главой ТОО «СК-Фармация» - единого дистрибьютора по закупу лекарств в стране.

Получаю 1 404 000 тенге. На руки, - ответил он представителям СМИ.

В 2021 году председатель правления «СК-Фармация» Ерхат Искалиев на брифинге сообщил, что размер его заработной платы составляет 1 300 000 тенге.

Читайте также

Названа причина роста случаев COVID-19 в Казахстане

Общие симптомы аллергии и COVID-19 назвала врач

Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое

Мадина Мамырханова
СК-Фармация Искалиев Ерхат Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отца Кайрата Нуртаса спутали с сыном
Отца Кайрата Нуртаса перепутали с сыном
Триумф-Есиль Нур-Султан ЖК
В Нур-Султане разгорается очередной скандал вокруг долгостроя
гороскоп сентябрь советы
Что приготовили звезды для каждого знака зодиака в сентябре
Казахстанский шорт-трек
Отказался уехать, несмотря на зарплату 12 тыс. тенге – Мадыгали Карсыбеков
Выделенные полосы
Закрытие полосы БРТ в Алматы: Ерболат Досаев ответил автолюбителям
продукция, товары, Казахстан
Какую продукцию производят в Казахстане
волейбол, семья, ценности
Сабина Алтынбекова показала милую семейную фотографию
Филиалы российских вузов в Казахстане
Филиалы еще двух ведущих российских вузов появятся в Алматы и Атырау
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления