Ерхат Искалиев освобожден от должности главы "СК-Фармация"
Фото: sk-pharmacy.kz
Ерхат Искалиев досрочно освобожден от должности председателя правления ТОО "СК-Фармация", передает Zakon.kz.
В Минздраве РК подтвердили эту информацию.
"Полномочия председателя правления ТОО "СК-Фармация" Искалиева Ерхата Сериковича прекращены досрочно. В соответствии с приказом министра здравоохранения РК он освобожден от занимаемой должности с 18 июня", – заявили в ведомстве.
ТОО Ерхат Искалиев возглавил в июле 2020 года. Компания закупает лекарственные средства и выступает организатором закупа медицинской техники, приобретаемой за счет средств республиканского бюджета. 100% доли участия принадлежит Министерству здравоохранения.
Деятельностью компании несколько раз интересовался Антикор.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript