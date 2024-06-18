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Законодательство РК

Ерхат Искалиев освобожден от должности главы "СК-Фармация"

Освобожден от должности председателя правления компании &quot;СК-Фармация&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2024 13:55 Фото: sk-pharmacy.kz
Ерхат Искалиев досрочно освобожден от должности председателя правления ТОО "СК-Фармация", передает Zakon.kz.

В Минздраве РК подтвердили эту информацию.

"Полномочия председателя правления ТОО "СК-Фармация" Искалиева Ерхата Сериковича прекращены досрочно. В соответствии с приказом министра здравоохранения РК он освобожден от занимаемой должности с 18 июня", – заявили в ведомстве.

ТОО Ерхат Искалиев возглавил в июле 2020 года. Компания закупает лекарственные средства и выступает организатором закупа медицинской техники, приобретаемой за счет средств республиканского бюджета. 100% доли участия принадлежит Министерству здравоохранения.

Деятельностью компании несколько раз интересовался Антикор.

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