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Нэнси Пелоси завершила азиатское турне

Япония, визит, США Фото: Twitter/Nancy Pelosi
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила азиатское турне, покинув Японию. Пелоси провела ряд встреч в Токио, передает Zakon.kz.
Наша делегация встретилась с Хосода Хироюки, спикером палаты представителей японского парламента. Мы обсудили наши общие демократические ценности, укрепление межпарламентских отношений и продвижение мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, – написала Нэнси Пелоси в своем Twitter.

Азиатское турне Пелоси включало в себя визиты в Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию. Первыми остановками стали Сингапур и Малайзия. После этого она вылетела на Тайвань.

Около 2,92 млн людей со всего мира следили за полетом самолета Нэнси Пелоси на Тайвань.

Ее визит на Тайвань состоялся несмотря на то, что власти Китая неоднократно предупреждали США, что прибытие спикера на остров не останется без последствий и Пекин примет жесткие меры в ответ.

Американская делегация прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что США не откажутся от своей приверженности поддержке острова. Об этом заявила Нэнси Пелоси в ходе встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Власти Китая сочли ее приезд на острова жестким вмешательством во внутреннюю политику и ввели санкции против Пелоси и ее родственников.

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