Нападение в автобусе в Алматы: героя наградили за спасение женщины

Героя Райымбека Медетбека наградили за спасение женщины от нападения в автобусе. Аким Алматы Ерболат Досаев поблагодарил его за мужество, отвагу и активную гражданскую позицию. Он вручил герою благодарственное письмо и ценный подарок, передает Zakon.kz.

Фото: акимат Алматы

Напомним, Райымбек Медетбек спас женщину в тот момент, когда на нее напал бывший муж с ножом в руках. Благодаря действиям Райымбека и очевидцев удалось обезвредить нападавшего и спасти жизнь женщины.

Теперь 27-летняя Ултуар Мухашева боится за свою жизнь. Она рассказала, что бывший муж задержан на 15 суток, но уже скоро опять окажется на свободе.

Герой нашего времени — 23-летний Райымбек Медетбек — работает в КГУ «Государственный региональный природный парк «Медеу» Управления экологии и окружающей среды города Алматы.