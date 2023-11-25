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Настоящий Герой: школьника наградили в Алматы за спасение пассажиров автобуса

Настоящий Герой: школьника наградили в Алматы за спасение пассажиров автобуса Фото: скриншот с видео
Восьмиклассника из поселка Карасу Алматинской области по имени Акжол Герой наградили за отвагу и мужество после того, как школьник взял на себя управление пассажирским автобусом, когда водитель общественного транспорта потерял сознание, сообщает Zakon.kz.

24 ноября во время отчетной встречи в Илийском районе аким Алматинской области Марат Султангазиев наградил восьмиклассника Акжола Героя. Двумя днями ранее школьник, возвращаясь из школы, спас пассажиров и водителя автобуса, когда транспорт остался без управления, передает AstanaTV.

В тот день ученик восьмого класса школы-лицея 24 Акжол Герой, увидев, как водителю общественного транспорта стало плохо, забежал в салон движущегося автобуса и успел вовремя нажать на тормоз и остановил транспортное средство.

"Такие поступки заслуживают особой благодарности и признания. Мы гордимся юным героем нашего района, который должен стать примером для всей молодежи". Марат Султангазиев

Аким области вручил мальчику благодарственное письмо и смартфон последней модели.


Ранее в социальных сетях появилась информация, что школьник из поселка "Карасу" Алматинской области остановил автобус, когда водителю стало плохо. Пользователи Казнета отметили звучную фамилию мальчика.


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