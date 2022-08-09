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Пропавшей девочке в Костанайской области оставляют продукты с воздушными шарами

Пропавшей девочке в Костанайской области оставляют продукты с воздушным шарам Фото: ДП Костанайской области
Поиски пропавшей девочки продолжаются в Костанайской области. На полях оставляют продукты и воду, привязав их к воздушным шарам. Это сигнальные знаки для поисковиков и могут привлечь также внимание девочки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в полиции, на каждом поле выставлены наблюдатели, которые будут следить за этим процессом.

Поиски также проводятся в четырех направлениях поселок Жамбыл - река Тобол, поселок Алтын дала, город Костанай, поселок Самир. Пресс-служба ДП Костанайской области

После шести вечера над полями будут планировать дельтапланы – инструкторы рудненского дельтаклуба, которые пришли на помощь в поисках ребенка.

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Напомним, пятилетняя девочка пропала утром 7 августа в поселке Жамбыл Костанайской области. Ребенок был под присмотром своих старших сестер – 18 и 13 лет. Они проснулись утром и обнаружили, что младшей сестры нет дома. Свидетели позже рассказали, когда видели девочку в последний раз.

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Анастасия Стативкина
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