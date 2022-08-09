Пропавшей девочке в Костанайской области оставляют продукты с воздушными шарами
Фото: ДП Костанайской области
Поиски пропавшей девочки продолжаются в Костанайской области. На полях оставляют продукты и воду, привязав их к воздушным шарам. Это сигнальные знаки для поисковиков и могут привлечь также внимание девочки, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в полиции, на каждом поле выставлены наблюдатели, которые будут следить за этим процессом.
Поиски также проводятся в четырех направлениях поселок Жамбыл - река Тобол, поселок Алтын дала, город Костанай, поселок Самир. Пресс-служба ДП Костанайской области
После шести вечера над полями будут планировать дельтапланы – инструкторы рудненского дельтаклуба, которые пришли на помощь в поисках ребенка.
На кукурузном поле, где 8 августа была замечена девочка, найден кукурузный початок со следами детских зубов.
Напомним, пятилетняя девочка пропала утром 7 августа в поселке Жамбыл Костанайской области. Ребенок был под присмотром своих старших сестер – 18 и 13 лет. Они проснулись утром и обнаружили, что младшей сестры нет дома. Свидетели позже рассказали, когда видели девочку в последний раз.
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