Расширяется зона поиска пятилетней девочки, пропавшей в Костанайской области

Третьи сутки ведутся поиски пятилетней Мадины Ерланкызы, которая пропала в поселке Жамбыл Костанайской области. В оперативном штабе сообщили, что зона поиска ребенка расширяется в четырех направлениях, передает Zakon.kz.

Обследованы более 12 полей с воздуха и восемь полей в пешем порядке. По пути следования сотрудники полиции оставляют воду и продукты питания. Пока девочка все еще не найдена. Оперативный штаб

Фото: Instagram/pso_dos.kst_

В оперштабе отметили, что с учетом отработанной территории зона поиска расширяется в четырех направлениях:

поселок Жамбыл – река Тобол;

поселок Алтын дала;

Костанай;

поселок Самир.

С утра проводится воздушное патрулирование двумя вертолетами и одним самолетом. На одном из них находится тепловизор. Также продолжается обследование русла реки Тобол. На кукурузном поле, где вчера была замечена девочка, найден кукурузный початок со следами детских зубов. Он отправлен на экспертизу. Оперативный штаб

Фото: Оперативный штаб

Фото: Оперативный штаб

Фото: Оперативный штаб

Напомним, пятилетняя девочка пропала утром 7 августа в поселке Жамбыл Костанайской области. Ребенок был под присмотром своих старших сестер – 18 и 13 лет. Они проснулись утром и обнаружили, что младшей сестры нет дома. Свидетели позже рассказали, когда видели девочку в последний раз.

Новость по теме Вертолет подключили к поискам пятилетней девочки, пропавшей в Костанайской области

Вечером 8 августа полицейские сообщили, что видели ребенка на кукурузном поле, и поминутно восстановили хронологию дня, когда пропала девочка. Утром 9 августа полиция дала номер оперштаба и попросила гражданских обращаться по нему для координации действий.