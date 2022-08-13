Медведица укусила девочку в Костанае: суд вынес решение

Костанайский районный суд присудил владельцу базы отдыха, в которой медведица укусила ребенка, выплатить пострадавшей семье 18,5 млн тенге, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года на базе отдыха «Радуга» в Костанайской области.

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Пятилетняя девочка без сопровождения взрослых подошла к клетке, в которой была медведица. Животное схватило ее за ногу и несколько раз укусило. Ногу ребенка ампутировали.

Сообщалось, что медведицу после инцидента перевезли в мини-зоопарк в Северо-Казахстанской области.