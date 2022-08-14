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Казахстанка Аделаида Пчелинцева выиграла золото Исламиады и установила рекорд

Казахстанка выиграла золото Исламиады и установила рекорд Фото: Instagram/drs_kz
Казахстанка Аделаида Пчелинцева завоевала золотую медаль по плаванию на Играх исламской солидарности, проходящих в Турции, сообщает Zakon.kz.

Аделаида Пчелинцева завоевала золотую награду на дистанции 50 м брассом, передает пресс-служба Дирекции по развитию спорта.

В финальной стадии заплывов она показала время 31.71 секунд, что является рекордом игр.

Чемпионка из Казахстана оставила на второй и третьей позициях хозяек соревнований Гюнеш и Саманчи (32.03 и 32.18 соответственно).

Это 13 «золото» казахстанцев в Турции и рекорд игр Исламской солидарности.

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