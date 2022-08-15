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Китайские военные публикуют кадры учений около Тайваня

военные, Тайвань, Китай Фото: pexels
Вооруженные силы Китая приступили к проведению практических учений на море и в воздушном пространстве вокруг острова Тайвань. Об этом говорится в сообщении представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая старшего полковника Ши И, передает Zakon.kz.
Восточная зона боевого командования НОАК 15 августа проводит на море и в воздушном пространстве вокруг острова Тайвань практические учения и патрулирования с использованием различных родов войск с целью повышения боеготовности, – сообщил представитель командования.

Он уточнил, что проведение учений связано с «продолжающимися политическими играми США и Тайваня». Задействованные в учениях силы и средства не уточняются, пишет ТАСС.

Вооруженные силы зоны боевого командования примут все необходимые меры и решительно защитят суверенитет страны, а также мир и стабильность в Тайваньском проливе, – говорится в сообщении.

Китай за последние недели провел уже целую серию учений в разных районах вдоль своего побережья, а также вокруг острова Тайвань. Ситуация была связана с состоявшейся поездкой спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.

Визит вызвал сильную критику со стороны Китая. Власти сочли ее приезд на острова жестким вмешательством во внутреннюю политику и ввели санкции против Пелоси и ее родственников.

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