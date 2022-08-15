Нашедшего мальчика с аутизмом полицейского наградили в МВД

Сотрудник специального подразделения ДП ВКО лейтенант полиции Тлек Ерлибеков награжден ведомственной медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін», передает Zakon.kz.

Кроме того, министр внутренних дел Марат Ахметжанов высоко оценил и поблагодарил за труд полицейских, задействованных в поиске несовершеннолетнего Тамирлана Ахмеджанова.

Каждая минута промедления могла иметь печальный исход, особенно учитывая низкую температуру по ночам, ведь глубина ямы, в которой находился мальчик, составляла около трех метров. Пресс-служба МВД РК

14 августа поступило обращение с просьбой оказать содействие в розыске несовершеннолетнего 12-летнего Тамирлана Ахмеджанова. Тамирлан в ночь на 14 августа около 02:30 ушел из дома, расположенного на территории дачного массива, и не вернулся.

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15 августа ребенка нашел полицейский. Отметим, что мальчик страдает аутизмом и не разговаривает.