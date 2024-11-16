Военнослужащего наградили за спасение женщины в Астане

Военнослужащий Алишер Асылбеков удостоился медали "Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін" за отважное спасение женщины, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Национальной гвардии МВД РК рассказали, военнослужащий воинской части 5514 Алишер Асылбеков удостоен высокой награды – медали "Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін" от имени министра внутренних дел Ержана Саденова.

"9 июня 2024 года, около 22:45, гуляя по городскому пляжу он заметил женщину, которая тонула в воде. Юноша бросился на помощь. Добравшись до утопающей, он схватив ее за руку и вынес на берег. Провел реанимационные действия. Это помогло спасти ей жизнь. На месте оказался маленький сын пострадавшей. Он плакал от испуга. Алишер успокоил ребенка до приезда полиции и скорой медицинской помощи", – поделились подробностями в пресс-службе Национальной гвардии МВД РК.

Ефрейтор Асылбеков служит в рядах Национальной гвардии с мая 2022 года и за это время зарекомендовал себя как ответственный и преданный делу воин. Свою роль в этом инциденте он не считает героической.

"Каждый на моем месте поступил бы так же. Я просто оказался рядом и не мог пройти мимо. Плохое освещение и сильное течение осложнили ситуацию, но мне удалось вовремя вытащить женщину на берег и оказать ей первую медицинскую помощь. В этот момент я подумал только о том, чтобы помочь". Алишер Асылбеков

Ранее сообщалось, что офицер Нацгвардии МВД Казахстана спас в России ребенка с ДЦП, который мог выпасть из окна.