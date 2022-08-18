Экс-тренер Astana Arlans дал совет Хрговичу на бой в андеркарте Усик – Джошуа

Знакомый казахстанским болельщикам супертяжеловес хорват Филип Хргович выступит 20 августа в андеркарте чемпионского боя в этом же весе. Прогнозом на поединок поделился его бывший наставник, а ныне – главный тренер промоутерской компании Lucky Cent Владимир Ким, передает Zakon.kz.

20 августа в Саудовской Аравии состоится вечер бокса. В главном бое вечера за титул суперчемпиона мира встретятся непобежденный украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО) и британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). В андеркарте выступит знакомый казахстанцам по выступлениям за Astana Arlans хорват Филип Хргович.

Казахстанец Владимир Ким, экс-тренер Astana Arlans, а ныне – главный тренер промоутерской компании Lucky Cent, убежден, что Филип Хргович через год-два сможет выйти на чемпионский бой против Усика или Джошуа, а в предстоящем 20 августа бою с китайцем Чжилей Чжан не испытает особых проблем.

За время выступлений за Astana Arlans Филип приобрел очень хороший победный опыт в 5-раундовых боях. Сам он боксер нестандартный, бьющий, с поставленным ударом, все шансы есть у него, чтобы вскоре встать в один ряд с Джошуа, Усиком. У него, видимо, и промоутеры хорошие, и менеджеры, и пример хороший есть – еще один экс-боксер Astana Arlans украинец Сергей Деревянченко перешел в профессиональный бокс, считай, готовым к большим боям в профи, его уровень был виден, и он быстро вошел в Топ. Владимир Ким

Солидарен с Владимиром Кимом и букмекер 1XBET, который дает коэффициент на победу Хрговича 1,072, в то время как на победу Чжилей Чжан – аж 8,4. Самым невероятным результатом боя Хргович – Чжилей, по мнению и специалистов, и букмекеров, будет ничья (коэффициент у 1XBET равен 29).

В главном, чемпионском бою вечера Усик – Джошуа букмекеры считают фаворитом украинского боксера (коэффициенты 1,57 на победу Усика против 2,95 на выигрыш Джошуа). Ничья будет вряд ли, считают и букмекеры (коэффициент 17), и специалист Владимир Ким.

Мои симпатии на стороне Усика, профессионализм и опыт должны помочь украинскому боксеру победить Джошуа. Владимир Ким

Ранее свой прогноз на результат боя между Усиком и Джошуа дал казахстанский промоутер Руслан Задарновский.