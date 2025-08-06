Экс-тренер сборной Казахстана по футболу нашел новое место работы

Российский футбольный клуб "Ахмат" из Грозного 6 августа планирует назначить на пост главного тренера бывшего наставника казахстанской сборной Станислава Черчесова, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Р-Спорт", данную информацию подтвердил генеральный директор грозненского коллектива Ахмед Айдамиров, добавив, что Черчесов подпишет контракт на три года.

61-летний специалист заменит на посту главного тренера "Ахмата" Александра Сторожука, который ушел в отставку после четырех подряд поражений на старте сезона РПЛ.

Стоит напомнить, что Черчесов с 2011 по 2013 год уже возглавлял "Ахмат", тогда команда называлась "Терек".

Нельзя не заметить, что последним местом работы опытного специалиста была сборная Казахстана, которую он возглавил летом 2024 года.

Проработав чуть меньше года, он покинул команду в январе 2025 года после неудачного выступления в Лиге наций УЕФА.