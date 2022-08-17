Канадские парламентарии могут посетить Тайвань в октябре – СМИ
Отмечается, что члены комитета также состоят в парламентской группе по дружеским отношениям между Канадой и Тайванем, пишет Ria.ru.
Комитет по торговле очень хочет поехать и посетить Тайвань, увидеть, какие там есть возможности для более глубоких отношений между нашими двумя странами, – сказала Сгро, добавив, что планирование поездки началось весной.
Отметив, что после визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси наблюдается «значительное напряжение» в международных отношениях, Сгро заявила, что канадские парламентарии намерены действовать дипломатично в этой «необходимой поездке».
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Пелоси, который стал первой поездкой спикера Палаты представителей США на Тайвань с 1997 года.
МИД Китая выразил решительный протест и осуждение визита Пелоси на Тайвань. В ведомстве заявили, что это серьезно нарушает принцип «одного Китая». МИД Китая пообещал ввести санкции против спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.