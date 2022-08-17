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Канадские парламентарии могут посетить Тайвань в октябре – СМИ

США, визит, октябрь Фото: pixabay
Прилететь на остров после визита туда американских конгрессменов во главе с сенатором Эдом Марки намерены 8 членов Комитета по международной торговле Палаты общин Канады, заявила его глава Джуди Сгро на телеканале CBC, передает Zakon.kz.

Отмечается, что члены комитета также состоят в парламентской группе по дружеским отношениям между Канадой и Тайванем, пишет Ria.ru.

Комитет по торговле очень хочет поехать и посетить Тайвань, увидеть, какие там есть возможности для более глубоких отношений между нашими двумя странами, – сказала Сгро, добавив, что планирование поездки началось весной.

Отметив, что после визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси наблюдается «значительное напряжение» в международных отношениях, Сгро заявила, что канадские парламентарии намерены действовать дипломатично в этой «необходимой поездке».

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита Пелоси, который стал первой поездкой спикера Палаты представителей США на Тайвань с 1997 года.

МИД Китая выразил решительный протест и осуждение визита Пелоси на Тайвань. В ведомстве заявили, что это серьезно нарушает принцип «одного Китая». МИД Китая пообещал ввести санкции против спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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