ИИ могут использовать преступники для торговли органами – представитель ООН

Глава представительства Международной организации по миграции Агентства ООН по миграции в Казахстане Серхан Актопрак 19 сентября 2025 года перед началом круглого стола в Астане заявил об опасности со стороны искусственного интеллекта (ИИ), передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект открывает замечательные возможности при надлежащем использовании.

"На всех площадках сейчас звучит разговор о том, что нужно вводить правильное регулирование в отношении искусственного интеллекта. То есть нужны механизмы и подходы, которые будут предотвращать неправомерное использование информации, личных данных в том числе. Нужно обеспечить защиту персональных данных", – сказал Актопрак.

Однако при ненадлежащем использовании, по его мнению, искусственный интеллект может привести к тому, что преступники будут использовать этот ресурс для выявления и отслеживания людей высокой группы риска.

"Их данные могут быть использованы для конкретного таргетирования таких людей и для дальнейшего использования их органов или их данных в корыстных целях", – добавил спикер.

Ранее мы писали, что в Казахстане завели 141 уголовное дело в сфере торговли людьми с начала 2025 года.