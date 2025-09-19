#АЭС в Казахстане
Общество

ИИ могут использовать преступники для торговли органами – представитель ООН

Трудовое рабство, эксплуатация труда, эксплуатация людей, похищение людей, рабство, принудительный труд, торговля людьми , фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 12:22 Фото: pexels
Глава представительства Международной организации по миграции Агентства ООН по миграции в Казахстане Серхан Актопрак 19 сентября 2025 года перед началом круглого стола в Астане заявил об опасности со стороны искусственного интеллекта (ИИ), передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что искусственный интеллект открывает замечательные возможности при надлежащем использовании.

"На всех площадках сейчас звучит разговор о том, что нужно вводить правильное регулирование в отношении искусственного интеллекта. То есть нужны механизмы и подходы, которые будут предотвращать неправомерное использование информации, личных данных в том числе. Нужно обеспечить защиту персональных данных", – сказал Актопрак.

Однако при ненадлежащем использовании, по его мнению, искусственный интеллект может привести к тому, что преступники будут использовать этот ресурс для выявления и отслеживания людей высокой группы риска.

"Их данные могут быть использованы для конкретного таргетирования таких людей и для дальнейшего использования их органов или их данных в корыстных целях", – добавил спикер.

Ранее мы писали, что в Казахстане завели 141 уголовное дело в сфере торговли людьми с начала 2025 года.

Азамат Сыздыкбаев
