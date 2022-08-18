Алматинец отделался ограничением свободы за жестокое избиение матери-пенсионерки

В мае текущего года в социальных сетях распространили видео с избиением пенсионерки в Алматы. Позднее выяснилось, что на видео была запечатлена ссора свекрови с невесткой, во время которой 50-летний сын жестоко избил 74-летнюю мать, передает Zakon.kz.

Уголовное дело было рассмотрено Алатауским районным судом.

Во время судебного заседания подсудимый Александр Смирнов просил прощения у матери, утверждая, что не помнит, как избивал ее, и обещая, что больше такого никогда не повторится. Однако пожилая женщина сказала, что не прощает.

Суд приговорил Смирнова Александра Владимировича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 107 УК РК и наказать ему 1 год 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Судья Алатауского районного суда Гульзат Шардарбекова

В мае текущего года Казнет шокировало видео, на котором мужчина на улице жестоко избивает пожилую женщину.

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Как выяснилось позже, это сын напал на 74-летнюю мать. Причиной послужил ее конфликт с его женой. Мужчину позже взяли под стражу на время досудебного расследования.