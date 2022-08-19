Путин высказался о стратегическом сотрудничестве с Казахстаном

Президент России, приветствуя Касым-Жомарта Токаева в Сочи, выразил благодарность за принятие его приглашения, передает Zakon.kz.

Спасибо, что приняли приглашение. Мы с Вами встречаемся регулярно. Совсем недавно виделись, но договорились увидеться здесь, в Сочи. У нас очень большой объем работы. И этот год особенный. Мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений в октябре. К этой дате запланирован целый ряд различных мероприятий. Активно работают наши министерства, ведомства. Межправкомиссия работает активно. Владимир Путин

Он отметил, что министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе совместные в рамках учения ОДКБ и так далее.

Товарооборот растет, в прошлом году он вырос на 34,4%, за первые пять месяцев текущего года подрос почти на 9%, 8,8%. Растут инвестиции с обеих сторон. Российские, по-моему, достигли 18 млрд долларов, казахстанские в Россию – четыре с половиной примерно, – сказал глава РФ.

Как уточнил Путин, Россия находится на первом месте среди торгово-экономических партнеров Казахстана.

У нас и крупные проекты хорошие развиваются, работа в высокотехнологических сферах, в том числе, в космосе. В общем, по всем направлениям работа движется достаточно активно, в позитивном ключе. Я очень рад, что и наша встреча, конечно, придает дополнительный импульс развитию нашего доверительного стратегического партнерства, – подчеркнул Путин.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в данное время находится с рабочим визитом в Сочи.

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В ходе встречи Токаев пригласил Путина на саммит СНГ.