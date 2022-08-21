Привезенный из Алматы жираф погиб в Ташкентском зоопарке
Фото: Instagram/tashkent_zoo
Известно, что сначала у жирафа Алатау снизился аппетит, он начал терять вес. Ветврачи проводили симптоматическое лечение для улучшения пищеварительного процесса, но ничего не вышло. Животное погибло в ночь на 20 августа, передает Zakon.kz.
На данный момент проводится вскрытие животного с участием представителей Государственного департамента ветеринарии. Все необходимые патологоанатомические материалы направляются в лабораторию Государственного ветеринарного центра по борьбе с болезнями животных. Начальник Управления ветеринарии и развития животноводства Юнусабадского района Шавкат Габдулхаков
Как уточняется, после получения результатов всех лабораторных анализов будет поставлен окончательный диагноз и установлена причина, по которой животное погибло.
Фото: Instagram/tashkent_zoo
Фото: Instagram/tashkent_zoo
Сообщается, что Алатау был привезен в наш зоопарк из Алматинского зоопарка в 2016 году в возрасте трех лет.
Фото: Instagram/tashkent_zoo
Весь коллектив Ташкентского зоопарка глубоко опечален смертью нашего жирафа, одного из любимых животных наших гостей и сотрудников... Алатау всегда будет жить в наших сердцах, – заявили в пресс-службе зоопарка.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ