Токаев заявил об особом для него значении визита в Азербайджан

Официальная церемония встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялась в резиденции президента Азербайджана «Загульба», передает Zakon.kz.

Лидеры двух стран приняли приветственный рапорт начальника роты почетного караула и совершили обход строя военных. Были исполнены государственные гимны Казахстана и Азербайджана. Затем Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций.

После церемонии начались переговоры глав государств в формате тет-а-тет.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Ильхама Алиева за приглашение посетить с официальным визитом Азербайджанскую Республику.

Прежде всего хочу поблагодарить Вас за оказанное гостеприимство. Рад впервые посетить Вашу страну в качестве президента Казахстана с официальным визитом. Несомненно, сегодняшний визит имеет для меня особое значение. По итогам сегодняшних переговоров будет подписан ряд документов. Уверен, они выведут двустороннее сотрудничество, казахстанско-азербайджанские отношения на новый уровень. Касым-Жомарт Токаев

Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом Азербайджан.

Президент Азербайджана высказал уверенность в том, что визит лидера Казахстана в Баку внесет значительный вклад в укрепление взаимодействия двух государств.

По завершении встречи состоялась церемония награждения президента Азербайджана высшей государственной наградой Республики Казахстан – орденом «Алтын Қыран».

Этой награды Ильхам Алиев удостоен за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан.