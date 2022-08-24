Токаев заявил об особом для него значении визита в Азербайджан
Лидеры двух стран приняли приветственный рапорт начальника роты почетного караула и совершили обход строя военных. Были исполнены государственные гимны Казахстана и Азербайджана. Затем Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций.
Прежде всего хочу поблагодарить Вас за оказанное гостеприимство. Рад впервые посетить Вашу страну в качестве президента Казахстана с официальным визитом. Несомненно, сегодняшний визит имеет для меня особое значение. По итогам сегодняшних переговоров будет подписан ряд документов. Уверен, они выведут двустороннее сотрудничество, казахстанско-азербайджанские отношения на новый уровень.Касым-Жомарт Токаев
Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом Азербайджан.
Президент Азербайджана высказал уверенность в том, что визит лидера Казахстана в Баку внесет значительный вклад в укрепление взаимодействия двух государств.
По завершении встречи состоялась церемония награждения президента Азербайджана высшей государственной наградой Республики Казахстан – орденом «Алтын Қыран».
Этой награды Ильхам Алиев удостоен за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
Читайте также