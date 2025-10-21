#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев: Азербайджан для Казахстана – особая страна

Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 14:00 Фото: akorda.kz
Под председательством Касым-Жомарта Токаева и Ильхама Алиева состоялось второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

Известно, что повестка дня заседания включала вопросы сотрудничества в сферах транспорта, логистики, цифровизации, топливно-энергетического комплекса, а также культурно-гуманитарного взаимодействия.

В своем выступлении глава Казахстана отметил, что данный формат подчеркивает особый характер казахско-азербайджанских отношений.

"Совет выступает эффективной площадкой для выработки согласованных решений по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Азербайджан для Казахстана – особая страна, братское государство. Нас объединяют общие исторические корни и богатое духовно-культурное наследие, соответствующий менталитет, взгляд на вещи и развитие ситуации. На этой незыблемой почве мы успешно развиваем наше многогранное сотрудничество. Ильхам Гейдар оглу, я придаю исключительное значение вашему государственному визиту. Символично, что ваш визит проходит в год 20-летия Договора о стратегическом партнерстве и союзничестве между нашими странами. За эти годы мы наладили активный политический диалог, создали прочную договорно-правовую базу для неуклонного развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. И такая комплексная, последовательная работа всецело поддерживается гражданами двух государств".Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Президент также подчеркнул, что текущий высокий уровень казахско-азербайджанских отношений был достигнут, прежде всего, благодаря личному вкладу президента Ильхама Алиева.

"Высоко ценю вашу неизменную поддержку и внимание к этому вопросу. Все выдающиеся достижения современного Азербайджана неразрывно связаны с вашим созидательным, сильным лидерством. Отдельно хочу отметить историческое значение Декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией. Проявленные вами твердая политическая воля и стратегическое видение служат ярким примером мудрого подхода к решению сложных вопросов и ответственности за судьбы будущих поколений. Вне всяких сомнений, достигнутые между двумя государствами договоренности стали своеобразным водоразделом, открывая новые горизонты сотрудничества во всем регионе и за его пределами. Мы искренне радуемся успехам братского Азербайджана, желаем успешного воплощения в жизнь высоких целей по построению сильного и прогрессивного государства. Что касается наших отношений, то у них огромный потенциал, для полноценной реализации которого у нас есть все: непоколебимое политическое доверие, общие ценности и искреннее стремление наших народов к сближению".Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

На втором заседании Высшего межгосударственного совета также выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Материал по теме


"Это очень важное событие": Токаев о госвизите Алиева в Казахстан

В Акорде уже состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджана, прибывшего в Казахстан с государственным визитом. Токаев и Алиев также успели провести переговоры.

После президентам презентовали проект "Развитие Среднего коридора".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
