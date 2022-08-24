Кайрату Кудайбергену продлили арест
Фото: Facebook/Кайрат Кудайберген
Экс-депутату маслихата города Алматы Кайрату Кудайбергену продлили арест до 21 октября, сообщает Zakon.kz.
Срок продлен до 21 октября 2022 года. Пресс-служба суда города Алматы
22 апреля стало известно, что депутата маслихата Алматы задержали по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках. Сроки нахождения под стражей продлевали не один раз. Позже Кайрата Кудайбергена исключили из партии Amanat, лишили депутатского мандата.
18 мая адвокат Кайрата Курайбергена Асентай Акаев сообщил, что Антикоррупционная служба завела уголовное дело в отношении сотрудника Межведомственной следственно-оперативной группы. По словам Кайрата Кудайбергена, в камере следственного изолятора он оказывал на него давление, унижая его честь и достоинство.
22 июля Кайрат Кудайберген заболел COVID-19. Адвокат подал ходатайство об изменении меры пресечения, но ему отказали.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ