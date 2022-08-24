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Кайрату Кудайбергену продлили арест

Кайрату Кудайбергену продлили арест Фото: Facebook/Кайрат Кудайберген
Экс-депутату маслихата города Алматы Кайрату Кудайбергену продлили арест до 21 октября, сообщает Zakon.kz.
Срок продлен до 21 октября 2022 года. Пресс-служба суда города Алматы

22 апреля стало известно, что депутата маслихата Алматы задержали по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках. Сроки нахождения под стражей продлевали не один раз. Позже Кайрата Кудайбергена исключили из партии Amanat, лишили депутатского мандата.

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Заявление адвоката Кайрата Кудайбергена о пытках прокомментировали в Антикоре

18 мая адвокат Кайрата Курайбергена Асентай Акаев сообщил, что Антикоррупционная служба завела уголовное дело в отношении сотрудника Межведомственной следственно-оперативной группы. По словам Кайрата Кудайбергена, в камере следственного изолятора он оказывал на него давление, унижая его честь и достоинство.

22 июля Кайрат Кудайберген заболел COVID-19. Адвокат подал ходатайство об изменении меры пресечения, но ему отказали.

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Беспорядки-2022 Кудайберген Кайрат Алматы
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