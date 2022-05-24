Заявление адвоката Кайрата Кудайбергена о пытках прокомментировали в Антикоре

В Агентстве РК по противодействию коррупции прокомментировали заявление адвоката Асентая Акаева о применении пыток в отношении его подзащитного Кайрата Кудайбергена, передает Zakon.kz.

18 мая адвокат Кайрата Курайбергена Асентай Акаев на своей странице в Facebook сообщил, что Антикоррупционная служба завела уголовное дело в отношении сотрудника Межведомственной следственно-оперативной группы (МСОГ) Генеральной прокуратуры (ГП) РК по пыткам.

Со слов Кайрата Кудайбергена, сотрудник МСОГ ГП РК «в камере следственного изолятора оказывал на него давление, унижая его честь и достоинство».

Асентай Акаев выразил надежду, что Генпрокуратура «не будет влиять на ход расследования и обеспечит объективность и полноту расследования».

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Агентство РК по противодействию коррупции.

Антикоррупционной службой по Алматы начато досудебное расследование по заявлению защитника в интересах гражданина Кайрата Кудайбергена по ст. 146, ч. 1 УК РК. Из заявления следует, что оперативный сотрудник МВД, находясь в межведомственной следственно-оперативной группе, применял недозволенные методы дознания в отношении его подзащитного. В рамках досудебного расследования будут проверены все доводы автора обращения. Пресс-служба Антикора

Как отметили в ведомстве, другие сведения в соответствии со ст. 201 УПК РК не подлежат разглашению.

Напомним, 21 апреля депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена задержали по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках, прошедших в январе.

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24 апреля адвокат Кайрата Кудайбергена Мурат Амитов сообщил, что депутат маслихата Алматы арестован следственным судом на один месяц.

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20 мая стало известно, что Кайрату Кудайбергену продлили арест еще на два месяца, до 21 июня.