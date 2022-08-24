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Подозреваемым в рейдерских захватах бизнеса в Алматы продлили арест

рейдерский захват бизнеса, арест, преступной группы Фото: Zakon.kz
В Алматы подозреваемым в рейдерских захватах бизнеса продлили арест до 14 сентября, сообщает Zakon.kz.
Танашеву Тимуру, Бабаеву Рауану, Абижанову Дастану срок ареста продлен до 14 сентября 2022 года. Пресс-служба суда города Алматы

14 июля стало известно, что Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность группы лиц, промышлявших рейдерскими захватами.

Ранее сообщалось, что в Департаменте экономических расследований по городу Алматы находятся дела по четырем заявлениям о рейдерских захватах, совершенных группой лиц в Алматы и Алматинской области.

Злоумышленники применяли насилие, угрожали и шантажировали известных в стране предпринимателей, чтобы завладеть их собственностью.

Семья бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова заявила о том, что недавно задержанная группа людей, которых подозревают в нескольких рейдерских захватах в Алматы и Алматинской области, угрожала им расправой. По словам потерпевших, под угрозами семья переписала на подозреваемых долю своей компании.

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