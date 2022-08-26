На похороны Синдзо Абэ потратят 1,8 млн долларов

Утвержден бюджет на проведение государственных похорон бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Власти Японии назвали сумму в 250 млн иен (это около 1,8 млн долларов), передает Zakon.kz.

Основная часть этой суммы будет потрачена на аренду арены "Будокан" ("Дом боевых искусств"). Там будет проходить церемония.

Также правительство выделит деньги на меры против коронавируса и транспортное сопровождение для гостей. Указанная сумма не включает расходы на обеспечение безопасности и полицейское патрулирование.

Власти Японии ожидают, что на государственных похоронах будут присутствовать порядка 6,4 тыс. человек, сообщает ТАСС.

В Токио ждут президента Франции Эмманюэля Макрона, вице-президента США Камалу Харрис, экс-президента США Барака Обаму, премьера Южной Кореи Хан Док Су, бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель, главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Местное население встретило решение о проведении церемонии прохладно. Опросы показали, что в среднем менее 40% жителей страны поддерживают соответствующее решение правительства во главе с премьер-министром Фумио Кисидой.

Сдержанно отнеслись к этим планам или выступают против и некоторые оппозиционные партии.

Церемония запланирована на 27 сентября в Токио на арене "Будокан" неподалеку от Императорского дворца. 12 июля в токийском храме Дзодзёдзи прошла частная похоронная церемония по буддийскому обряду для членов семьи, близких друзей и соратников. Тело Абэ было кремировано.

Напомним, 8 июля на Абэ произошло нападение, когда он выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату Парламента.

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41-летний Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в экс-премьера из самодельного оружия. Абэ доставили в больницу, сделав ему переливание крови.

Врачи на протяжении нескольких часов боролись за его жизнь, однако спасти бывшего премьера не удалось. Ему было 67 лет.