Начальник полиции Японии уйдет в отставку из-за убийства Синдзо Абэ

Генеральный комиссар Национального полицейского управления Итару Накамура решил уйти в отставку. Он взял на себя ответственность за убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, передает Zakon.kz.

Итару Накамура объявил о результатах расследования и неспособности полиции защитить Синдзо Абэ, пишет Kyodo.

Существовала высокая вероятность того, что нападение можно было бы предотвратить, если бы полиция разместила офицеров позади бывшего премьер-министра Японии.

Поскольку мы продвигаем новые меры безопасности, само собой разумеется, что мы будем работать с новым составом людей, — сказал Итару Накамура.

Национальная комиссия общественной безопасности наказала главу полиции префектуры Нара — Томоаки Онидзука. Ему сократили зарплату на 10% на три месяца, поскольку он не смог разработать надлежащий план защиты для Абэ.

Полиция префектуры также объявила о дисциплинарных мерах, в том числе в отношении начальника отдела безопасности.

Напомним, 8 июля 2022 года в 11:30 по местному времени в городе Нара на Синдзо Абэ было совершено покушение. Во время уличного выступления Абэ неизвестный мужчина выстрелил в него. Синдзо Абэ доставили в больницу с кровотечением и в бессознательном состоянии.

Позже стало известно, что экс-премьер Японии Синдзо Абэ скончался после покушения на него.

Напавший на Абэ Тэцуя Ямагами был арестован на месте и доставлен в прокуратуру по подозрению в убийстве.

Позже суд удовлетворил ходатайство прокуроров о содержании его под стражей до 29 ноября для проведения психиатрической экспертизы.