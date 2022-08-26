Стало известно о состоянии новорожденного, которого достали из уличного туалета в Алматы

В Управлении общественного здравоохранения города Алматы, рассказали о состоянии новорожденного, которого достали из уличного туалета. Малыш находится в реанимации, сообщает Zakon.kz.

Ребенок родился недоношенным, на сроке 21-22 недель.

На данный момент состояние ребенка очень тяжелое за счет переохлаждения организма. Получает интенсивную терапию в условиях реанимационного отделения. Пресс-служба Управления общественного здравоохранения г. Алматы

26 августа несовершеннолетняя родила в уличном туалете. По словам мамы девушки, она не знала о беременности своей дочери. По данному факту начато расследование. Обстоятельства устанавливаются.

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17-летняя мама ребенка тоже находится в больнице. Ее состояние на данный момент средней степени тяжести.

Гемодинамика стабильная. Лечение и обследование получает в полном объеме согласно клинического протокола. Пресс-служба Управления общественного здравоохранения г. Алматы

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Два полицейских спасли ребенка, чтобы достать его из выгребной ямы, они разобрали доски с пола туалета.