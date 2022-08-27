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Прах актрисы из сериала "Звездный путь" отправят на солнечную орбиту

Прах Николс отправят на солнечную орбиту Фото: Twitter/NichelleIsUhura
С 1977 года актриса сотрудничала с NASA. Она помогала набирать женщин и представителей меньшинств для работы. Она привела первую женщину-астронавта Салли Райд, первую чернокожую женщину-астронавта Мэй Джемисон и первого чернокожего руководителя NASA Чарли Болдена, сообщает Zakon.kz.

Прах актрисы Нишель Николс, известной по роли лейтенанта Нийоты Ухуры звездолета "Энтерпрайз" в сериале "Звездный путь" (1966-1969), отправят на солнечную орбиту, сообщает РБК.

Американская компания Celestis отправит капсулу с ее останками и образцами ДНК на ракете Vulcan Centaur. Вместе с ее флаконом в верхнюю ступень ракеты поместят еще более 200 сосудов, где в том числе будет храниться прах жены создателя "Звездного пути" Маджел Барретт-Родденберри, которая сыграла в сериале медсестру Кристин Чапел, и известного научно-фантастического художника по визуальным эффектам Дугласа Трамбулла.

После запуска ступень ракеты с капсулами отделится и отправится в глубокий космос, за пределы гравитационного притяжения Земли и Луны, и в результате выйдет на солнечную орбиту. Дата запуска пока не назначена.

Николас умерла в возрасте 89 лет 30 июня в городе Сильвер-Сити в штате Нью-Мехико.

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